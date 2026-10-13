Cesare Cremonini annuncia la tracklist di AMATEUR: grandi ospiti e debutto live a Londra

Cesare Cremonini svela AMATEUR, il nuovo album in uscita il 23 ottobre con Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane tra gli ospiti, e debutto live a Londra.

Cesare Cremonini ha svelato la tracklist di AMATEUR, il nuovo album di inediti in uscita il 23 ottobre. L'opera, composta da undici brani nati e registrati a Londra presso lo Studio 13, segna un ritorno alla centralità della musica suonata e alla collaborazione tra differenti linguaggi artistici.

Dopo la recente conferma della presenza di Salmo, anche Fabri Fibra e Malika Ayane entrano a far parte del progetto. In PAPARAZZI, Fabri Fibra impreziosisce il brano con una sua strofa inedita sulla parte strumentale, dando una nuova dimensione rispetto al singolo già noto. Malika Ayane, invece, è protagonista insieme a Cremonini in COSE MOLTO PICCOLE.

I due artisti saranno inoltre presenti il 20 ottobre sul palco dell'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, dove avverrà la prima presentazione live assoluta del disco. Una serata speciale nella capitale inglese, città in cui l'album ha preso forma, in cui Cremonini coinvolgerà i suoi ospiti speciali davanti al pubblico internazionale.

AMATEUR nasce anche da questi incontri. Cremonini ha scelto di chiamare intorno a sé artisti provenienti da mondi diversi, lasciando che ciascuno portasse qualcosa di sé dentro le canzoni.

Ecco la tracklist completa:



01. AMATEUR feat. Salmo

02. PAPARAZZI feat. Fabri Fibra

03. CAVALLI DA CORSA

04. NON LO DICIAMO A NESSUNO

05. IL GIARDINO DI SASSOFONI

06. PERCHÉ TI CONOSCO

07. MEGA LINZ

08. COSE MOLTO PICCOLE feat. Malika Ayane

09. DISTURBO MENTALE feat. SIG

10. SOLO E SOLAMENTE

11. ATHENA

Dopo la prima internazionale di Londra il viaggio dal vivo continuerà in Italia con il tour AMATOUR. La tournée partirà il 24 novembre da Ancona, già sold out, e toccherà le principali arene italiane tra Bologna, Torino e Milano, con numerose date che confermano l'attesa del pubblico.

L'album AMATEUR si presenta come un crocevia di influenze e collaborazioni, promettendo nuove sonorità e un'impronta live che si potrà assaporare in anteprima assoluta a Londra prima di approdare nei maggiori palazzetti italiani.