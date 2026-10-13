Gaia annuncia il nuovo singolo Senz'Allegria, un inno alla gioia consapevole

Gaia ritorna sulla scena musicale con un nuovo singolo, Senz'Allegria, in uscita venerdì 16 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records/Sony Music Italy. Dopo il successo di Bossa Nostra, la giovane artista offre una traccia che si distingue per il suo messaggio profondo e contemporaneo.

Il titolo stesso rappresenta un gioco di significati: Senz'Allegria è pensato come un vero e proprio manifesto dell'allegria, intesa non come semplice emozione passeggera, ma come scelta consapevole e atto rivoluzionario nel clima attuale, segnato da divisioni, paure e incertezze. Un invito a riscoprire la forza dell'amore e della connessione, ad abbandonare le proprie resistenze e a lasciarsi attraversare dalla vita, accogliendone anche la malinconia e le trasformazioni.

Il brano, scritto da Gaia insieme a Riccardo Zanotti e PAGA e prodotto da PAGA e Madfingerz, affonda le sue radici nella doppia anima culturale della cantante. La canzone evoca la spiritualità brasiliana e i rituali del Candomblé: il mare diventa simbolo di rinascita e trasformazione, luogo a cui affidare desideri e speranze in un chiaro richiamo a Iemanjá, divinità delle acque e figura centrale della tradizione afrobrasiliana.

A rendere ancora più intimo questo progetto è la partecipazione della famiglia di Gaia nei cori, un incontro di voci carico di emozioni che celebra il legame con le proprie origini e il valore della condivisione.

Tra nostalgia e speranza, Senz'Allegria si lascia guidare dal flusso naturale della vita, celebrando la bellezza di accogliere ciò che verrà. Gaia conferma così la sua capacità di raccontare la complessità delle emozioni con autenticità e sensibilità, regalando ai suoi ascoltatori un nuovo tassello della sua crescita artistica.