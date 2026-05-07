Star Fox ritorna su Nintendo Switch 2: nuova avventura dal 25 giugno

Star Fox farà il suo attesissimo ritorno con una nuova avventura su Nintendo Switch 2 il prossimo 25 giugno. Una versione completamente rinnovata della storica serie ispirata a Lylat Wars per Nintendo 64.

La nuova iterazione di Star Fox promette un'esperienza avvincente con numerose novità e migliorie tecniche. I personaggi appaiono con un design ridisegnato e moderno, mentre ogni fase di gioco offre un look rielaborato e sequenze narrative più ricche e dettagliate. I dialoghi saranno completamente doppiati e la colonna sonora sarà affidata a una spettacolare orchestra, offrendo un'atmosfera sonora immersiva e di forte impatto per ogni missione affrontata dalla celebre squadra capitanata da Fox McCloud.

Tra le principali innovazioni spiccano i controlli tramite Joy-Con 2, ora dotati di una funzionalità simile a quella di un mouse, che garantisce maggiore precisione e una naturalezza nei movimenti in fase di combattimento. Per la prima volta sarà introdotta la funzione GameChat, che permette ai giocatori di entrare virtualmente nel cockpit delle astronavi e vivere l'avventura dal punto di vista dei propri personaggi preferiti dell'universo Star Fox.

L'arrivo di Star Fox su Nintendo Switch 2 è atteso da moltissimi fan della saga e dagli appassionati di giochi d'azione e avventura. Il titolo punta a conquistare sia i nostalgici sia le nuove generazioni con un gameplay fresco e una presentazione tecnica all'altezza dei più recenti standard della console Nintendo.