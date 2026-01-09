Connect with us

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Published

Al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, DS Automobiles ha presentato ufficialmente il “Taylor Made N°4 Concept”, un esercizio di stile creato in collaborazione con il giovane pilota britannico Taylor Barnard, nuovo membro del team DS PENSKE Formula E. Il concept, espressione di design su misura e innovazione tecnologica, interpreta l’impegno del marchio francese verso la mobilità elettrificata e la sua profonda connessione con il mondo delle competizioni.

Il CEO Xavier Peugeot ha svelato il prototipo presso lo stand DS Automobiles nel Padiglione 5, affiancato dalla monoposto DS E-TENSE FE25 di Barnard e dalle nuove DS Performance Line Limited Edition ispirate alla Formula E. Disegnata partendo dalla N°4, modello strategico per la gamma DS, questa concept car si distingue per le proporzioni dinamiche, il logo “N°4” che domina la griglia frontale e la firma luminosa evoluta. L’estetica, dal fascino futuristico e high-tech, è completata da proiettori a design pixellato e da una silhouette ribassata che richiama l’universo dei videogiochi.

“Io l’ho sognato, DS Automobiles lo ha realizzato. La N°4 era già il mio modello preferito della gamma. Quando il reparto Design mi ha presentato questo progetto, ne sono rimasto affascinato e onorato. Ideare un’auto sportiva da poter guidare quotidianamente è stata un’esperienza entusiasmante. Questa creazione unica è il risultato di una collaborazione speciale, riflesso del talento delle donne e degli uomini di DS Automobiles, che ci fanno sognare con i loro nuovi progetti.” ha dichiarato Barnard.

Il pilota britannico ha contribuito alla scelta dei colori e materiali insieme al reparto Colori, Materiali e Finiture di DS Automobiles. Dalla collaborazione è emersa una gamma ispirata ai contrasti del mondo racing e videoludico, con superfici in grigio titanio e accenti viola. Il concept offre quattro interpretazioni del titanio: Pure Titanium, dall’aspetto grezzo e puro; Liquid Titanium, con riflessi laccati che enfatizzano la fluidità delle forme; Craft Titanium, un tessuto innovativo che sostituisce il carbonio nella carrozzeria inferiore e negli elementi aerodinamici; e Black Titanium, un nero profondo per tetto e spoiler.

Dettagli come inserti “Light Gold” e tocchi di viola personalizzano ulteriormente il veicolo, sottolineando la connessione con la DS PERFORMANCE Line Limited Edition e con la personalità di Barnard. Il numero 77, considerato portafortuna dal pilota, è celato con discrezione su diversi elementi estetici.

Il “Taylor Made N°4 Concept” rappresenta il ponte tra pista e strada. Accanto al concept e alla monoposto DS E-TENSE FE25, DS Automobiles espone anche la nuova DS N°4 E-TENSE DS PERFORMANCE Line Limited Edition, con motorizzazioni completamente elettriche e ibride che incarnano la filosofia del brand: eleganza, tecnologia e sostenibilità.

La N°4 E-TENSE, 100% elettrica da 213 CV, garantisce 450 km di autonomia WLTP e integra funzioni avanzate come la pianificazione della ricarica a bordo, il precondizionamento termico della batteria e i servizi di gestione remota tramite app. È disponibile anche nelle versioni Plug-in Hybrid da 225 o 240 CV e Hybrid da 145 CV, con autonomia fino a 1.000 km e la possibilità di guidare in modalità elettrica per metà del tempo in ambito urbano ed extraurbano.

Nel segno dell’innovazione digitale, DS Automobiles amplia l’esperienza oltre la pista e la strada. In collaborazione con la piattaforma Voldex, il brand lancerà nel corso del 2026 una versione virtuale del “Taylor Made N°4 Concept” all’interno di Driving Empire su Roblox. Gli utenti potranno così vivere un’esperienza di guida immersiva, esplorando il design e le prestazioni del modello in un ambiente videoludico personalizzabile.

Con il “Taylor Made N°4 Concept”, DS Automobiles riafferma la propria visione di lusso dinamico e innovazione elettrificata, fondendo la creatività parigina con l’adrenalina delle competizioni. Un progetto che riflette la sinergia tra design, performance e personalità, simbolo di un marchio sempre più protagonista dell’evoluzione dell’automobile contemporanea.

