DS N°4 protagonista al SailGP di Ginevra con una livrea ispirata al Team France

DS Automobiles svela la DS N°4 con livrea dedicata al SailGP di Ginevra 2026, celebrando la partnership con il team francese e l'innovazione tra auto e vela.

DS Automobiles rafforza la sua presenza nel mondo della vela e dell'innovazione presentando la DS N°4 in una versione esclusiva per il Rolex Switzerland Sail Grand Prix di Ginevra, in programma il 19 e 20 settembre sulle acque del Lago di Ginevra. Il modello, che esibisce una livrea unica, nasce dalla collaborazione tra DS Automobiles e il DS Automobiles SailGP Team France, di cui il marchio francese è title partner dal gennaio 2026.

La nuova DS N°4 si distingue per una livrea fortemente ispirata al catamarano F50 del team francese, combinando le iconiche tonalità Midnight Blue e Metallic Gold in un richiamo diretto al mondo delle alte prestazioni della vela. Le linee dorate che attraversano la carrozzeria si rifanno al profilo dell'ala rigida del F50, evocando il vento, la velocità e la fluidità del movimento. I motivi grafici, puntiformi e dinamici, rappresentano visivamente i flussi aerodinamici e la ricerca della performance che accomunano sia la vettura sia il catamarano.

Il SailGP è uno dei campionati sportivi in più rapida ascesa a livello internazionale e Ginevra ospiterà l'undicesima tappa del calendario mondiale, l'ultima prova europea del 2026. Dopo Ginevra, il campionato si sposterà negli Emirati Arabi Uniti, con appuntamenti cruciali a Dubai e Abu Dhabi. Le regate si svolgono il più vicino possibile al pubblico e vedono protagonisti i catamarani F50 capaci di superare i 100 km/h. Nel corso della stagione, il team France ha già lasciato il segno firmando il record assoluto di velocità del SailGP a Sassnitz, con 58,11 nodi (107,63 km/h).

Sia sul catamarano F50 sia sulla DS N°4, la performance è frutto di equilibrio tra aerodinamica, gestione dell'energia e innovazione tecnologica. "A Ginevra, l'incontro tra la DS N°4 e lo spettacolare mondo del SailGP dà una concreta espressione a questa visione condivisa della performance."

La DS N°4, compatta dal design distintivo ed elegante, rappresenta un unicum nel suo segmento, offrendo una gamma di motorizzazioni completa: HYBRID 145, PLUG-IN HYBRID 240, 100% elettrica E-TENSE e Diesel BlueHDi 130 Automatic. Questo garantisce massima libertà di scelta per tutte le esigenze di mobilità, sottolineando l'impegno di DS Automobiles verso una mobilità responsabile.

Il SailGP si distingue anche per la sua attenzione alla sostenibilità, premiando i team più attivi nella riduzione dell'impatto ambientale e nel coinvolgimento delle comunità attraverso l'Impact League. Questa responsabilità trova eco nella partnership tra DS Automobiles e K-Challenge, che sviluppa il catamarano F50 francese e ricerca costantemente nuove soluzioni in gestione energetica, aerodinamica e materiali innovativi. Tutto questo know-how viene trasferito anche su strada, facendo della DS N°4 non solo una vettura dal carattere sportivo, ma anche all'avanguardia nella tecnologia e nell'efficienza.

Fondata a Parigi nel 2014, DS Automobiles si conferma al vertice del panorama premium, forte di una gamma che comprende DS 3, N°4, N°7 e N°8, e una presenza capillare in 40 Paesi con 450 DS Stores. La partecipazione al SailGP rappresenta un nuovo laboratorio di sviluppo per tecnologie derivate dalle competizioni, a conferma di una strategia che unisce innovazione, prestazioni e responsabilità ambientale.