Opel Frontera: nuovo motore turbo 100 CV e cambio manuale da 17.900 euro

Opel amplia la gamma Frontera con il lancio di un nuovo motore turbo benzina da 74 kW (100 CV), affiancando così le già disponibili varianti ibride e completamente elettriche. Questa novità permette ai clienti una scelta ancora più ampia e flessibile del gruppo motore, adattandosi alle diverse esigenze familiari e di mobilità. La nuova versione entry-level Opel Frontera Start con motore 100 CV e cambio manuale è disponibile in offerta speciale a 17.900 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa), rendendo il SUV tedesco una delle proposte più accessibili nel segmento.



L'Opel Frontera Start è stata ideata per chi cerca un eccellente rapporto qualità-prezzo senza rinunciare a comfort e dotazioni moderne. Il modello include di serie sedile guida regolabile in sei posizioni Intelli-Seat, aria condizionata, postazione per smartphone nella console centrale e cerchi in acciaio da 16 pollici con copricerchi neri. Non mancano soluzioni pratiche come l'assistente al parcheggio posteriore, l'avviso di uscita corsia e il display da 10 pollici per le informazioni di bordo.



"Con il nuovo motore benzina 100 CV manuale e l'allestimento Start, ampliamo la gamma di Opel Frontera e introduciamo una nuova versione di ingresso ad un prezzo ancora più attraente. Il nostro eroe quotidiano è perfetto per chiunque voglia acquistare un SUV flessibile, spazioso e, allo stesso tempo, particolarmente accessibile", ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.



Il nuovo motore turbo benzina è abbinato a un cambio manuale a sei marce e si può scegliere anche sulle altre versioni della gamma. In alternativa, è possibile optare per la variante ibrida elettrificata con 81 kW (110 CV) e cambio a sei marce a doppia frizione, oppure la versione completamente elettrica Opel Frontera Electric Start, equipaggiata con 83 kW (113 CV) e batteria da 44 kWh utilizzabile per la guida a zero emissioni.



Chi desidera configurare il proprio Opel Frontera Start in modo ancora più completo può aggiungere lo Start Comfort Pack, che introduce un fondo bagagliaio a doppio livello e specchietti di cortesia nei parasole del guidatore e del passeggero anteriore.



La capacità interna resta un punto di forza: 460 litri di carico con i sedili posteriori in posizione, espandibili a circa 1.600 litri abbattendo i sedili in rapporto 60:40, confermando Frontera come SUV particolarmente spazioso e versatile per la vita quotidiana di famiglie e professionisti.



Con il nuovo motore 100 CV e la promozione sull'allestimento Start, Opel Frontera punta a conquistare una platea ancora più ampia offrendo tecnologia, comfort e accessibilità economica nel mondo dei SUV compatti europei.