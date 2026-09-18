FIAT porta l'atmosfera della piazza italiana al Salone di Parigi 2026

FIAT rivoluziona il Salone di Parigi 2026 trasformando lo stand in una piazza italiana, presentando nuovi modelli e concept che aprono una nuova era.

FIAT si prepara a sorprendere il pubblico internazionale al Salone dell'Automobile di Parigi 2026 con un'esperienza unica: una moderna piazza italiana al centro della manifestazione. L'obiettivo è offrire uno spazio aperto, colorato e accogliente che trasmetta l'autenticità dei valori del marchio, ovvero accessibilità, semplicità, ottimismo e uno stile inconfondibilmente italiano.

In Italia, la piazza è il cuore della vita quotidiana, luogo d'incontro, di scambio di idee e di nuove conversazioni. FIAT reinterpreta questo concetto per il suo stand a Parigi, trasformandolo in un ecosistema umano e sociale che riflette la realtà e invita alla convivialità. L'intento è proporre una visione della mobilità vicina alle persone, inclusiva e capace di portare gioia nella quotidianità.

La partecipazione al Salone di Parigi segnerà una svolta fondamentale per FIAT, dando il via a un nuovo capitolo nella strategia del marchio. FIAT presenterà infatti un ecosistema di prodotti rinnovato e coerente con la direzione futura della mobilità.

Lo stand ospiterà tutta la gamma che incarna questa nuova strada, dalle icone che mantengono la leadership nel segmento A, nella micro e urban mobility, fino al debutto delle nuove Grizzly e Grizzly Fastback. Questi modelli, in anteprima mondiale, rappresentano per FIAT un ingresso deciso nel trasporto familiare accessibile.

Accanto ai nuovi arrivi, due inediti concept delineano un percorso chiaro dal presente al futuro di FIAT, con l'obiettivo di rispondere all'evoluzione delle esigenze di persone, famiglie e comunità. Il fil rouge rimane il patrimonio valoriale del marchio, oggi più che mai proiettato verso soluzioni semplici, innovative e caratterizzate da ottimismo.

Una nuova storia FIAT è pronta a prendere vita a Parigi, a partire dal 12 ottobre.