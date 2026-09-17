Motoplex Mandello del Lario: la nuova casa Moto Guzzi tra cultura ed emozione

La nuova casa Moto Guzzi ha aperto le sue porte a Mandello del Lario, offrendo agli appassionati un luogo unico dove cultura, creatività e intrattenimento si fondono in un'esperienza senza pari. Il nuovo Motoplex, situato nella grande piazza centrale del rinnovato polo, accoglie visitatori ogni giorno con un'offerta che ruota interamente attorno al mito dell'aquila.



All'interno del Motoplex Store sono esposte tutte le famiglie di Moto Guzzi, insieme a una vasta gamma di accessori originali pensati per aggiungere stile e funzionalità a ogni moto. Non mancano le collezioni di abbigliamento tecnico e tempo libero griffate Moto Guzzi, tra cui le linee "Canottieri Moto Guzzi" e "Made in Mandello", quest'ultima disponibile anche online.



Il Motoplex va oltre il marchio dell'aquila ospitando nel suo spazio tutte le gamme di veicoli, moto e scooter dei brand Aprilia, Vespa e Piaggio. Gli appassionati possono scoprire e acquistare non solo moto e scooter, ma anche merchandising, caschi e persino le divise originali MotoGP di Aprilia Racing o le creazioni eleganti a marchio Vespa.



Accanto all'area espositiva, la caffetteria e gli ambienti dedicati a workshop ed eventi rendono Motoplex un hub contemporaneo, perfetto per incontrarsi, condividere conoscenze e vivere nuove esperienze legate al mondo Moto Guzzi.



Il nuovo Museo Moto Guzzi è il cuore pulsante di quest'esperienza: ospita oltre 160 esemplari minuziosamente restaurati che testimoniano l'evoluzione della motocicletta e i cambiamenti sociali, tecnologici e di design.



L'esperienza a Mandello si arricchisce con la visita alle linee produttive e alla storica Galleria del Vento, la prima al mondo realizzata all'interno di un'azienda motociclistica dal 1954.



L'ingresso al nuovo Motoplex e al museo è gratuito. Mandello del Lario è ora una meta di riferimento per chi vuole vivere lo spirito Moto Guzzi in tutte le sue sfumature.