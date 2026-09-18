Hyundai INSTER Van: la nuova svolta elettrica per la mobilità professionale urbana

Hyundai amplia la propria offerta nel settore dei veicoli elettrici urbani presentando INSTER Van, la nuova configurazione a due posti pensata per professionisti, artigiani e piccole imprese. Questa versione trasforma il city-SUV INSTER e la sua variante Cross in veri e propri mezzi da lavoro ultracompattti, ideali per chi ha bisogno di agilità sulle strade cittadine senza rinunciare allo spazio e alla tecnologia.

Il cuore della nuova INSTER Van è il suo vano posteriore dedicato al trasporto di merci leggere, separato dalla cabina da una robusta paratia in acciaio conforme agli standard ISO 27956 e dotato di piano di carico gommato. Questa soluzione permette di organizzare in modo pratico l'attività quotidiana, offrendo uno spazio sicuro per attrezzi e materiali e un elemento predisposto per il kit di gonfiaggio e altri accessori utili.

Con soli 3,82 metri di lunghezza e 1,61 di larghezza, la INSTER Van mantiene dimensioni ideali per la città pur garantendo un'ottima abitabilità interna. La compattezza rende più semplice affrontare traffico, parcheggi stretti e consegne rapide, mentre la motorizzazione totalmente elettrica offre un'autonomia fino a 370 km nel ciclo WLTP combinato e addirittura 518 km in uso prettamente urbano.

Una delle caratteristiche chiave è la ricarica rapida di serie, che consente di passare dal 10 all'80% della batteria in circa 30 minuti collegandosi a colonnine ultrarapide. Questo, insieme all'efficienza energetica, risponde alle esigenze di chi utilizza l'auto come parte integrante della propria attività lavorativa, riducendo i tempi di inattività e facilitando la programmazione degli spostamenti.

La dotazione tecnologica è di alto livello, come da tradizione del marchio. Sono di serie il sistema infotainment con touchscreen da 10,25 pollici, navigazione con aggiornamenti over-the-air, strumentazione digitale TFT e la piattaforma Hyundai Bluelink. Tutte le versioni vantano anche i principali sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida di Livello 2, compreso il pacchetto Hyundai Smart Sense.

Il kit INSTER Van è proposto a 1.495 euro ed è disponibile per entrambe le varianti, INSTER e INSTER Cross, portando la funzionalità professionale anche sulla versione più orientata all'outdoor. Questo allestimento si inserisce in modo strategico nella gamma Hyundai, offrendo una soluzione concreta per la mobilità lavorativa a zero emissioni senza compromessi su comfort, sicurezza e praticità.

Con la nuova configurazione Van, Hyundai offre ai professionisti un veicolo davvero su misura: compatto, versatile, tecnologicamente avanzato e pensato per affrontare le sfide della mobilità urbana e non solo. Un passo importante verso una mobilità più pulita, efficiente e intelligente.