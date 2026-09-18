Montesa presenta la gamma 2027: nuove livree per Cota 301RR e 4RT 260R

Montesa svela la gamma moto 2027 con Cota 301RR e Cota 4RT 260R rinnovate nelle colorazioni, mantenendo la reputazione per qualità e prestazioni.

La leggendaria casa motociclistica Montesa conferma la propria leadership nel segmento trial con la nuova gamma 2027, composta da Cota 301RR, Cota 4RT 260R e 4Ride, puntando su stile, tradizione e performance.

La Cota 301RR si conferma il modello di punta e per il 2027 adotta una nuova livrea rossa e bianca dal forte carattere racing, sottolineando la vocazione sportiva che ha reso celebre la casa spagnola. Accanto a lei, la Cota 4RT 260R prosegue la propria storia di equilibrio fra prestazioni di alto livello, facilità di utilizzo e qualità costruttiva, introducendo una grafica inedita rossa e nera che richiama direttamente la tradizione estetica Montesa.

La 4Ride, versatile e adatta all'off-road, rimane immutata sia dal punto di vista tecnico sia estetico, confermandosi la scelta ideale per il trail e per chi cerca una moto poliedrica e affidabile.

Tutti i modelli sono prodotti nello stabilimento Montesa Honda di Santa Perpètua de Mogoda, sinonimo di eccellenza e attenzione ai dettagli. La gamma 2027 consolida la reputazione Montesa per qualità, affidabilità e prestazioni elevate, elementi che da sempre contraddistinguono il marchio nel panorama mondiale del trial.

Per i veri appassionati e possessori delle nuove Montesa, è disponibile una vasta gamma di Accessori Originali dedicati ai modelli Cota e 4Ride, pensati per personalizzare e migliorare ulteriormente l'esperienza di guida.