Suzuki eVITARA protagonista del weekend Porte Aperte: test drive in tutta Italia

Suzuki organizza un weekend Porte Aperte il 19 e 20 settembre in tutte le concessionarie con test drive della nuova eVITARA e della gamma elettrificata.

Suzuki si prepara a vivere un fine settimana all'insegna dell'innovazione e della mobilità sostenibile: sabato 19 e domenica 20 settembre, tutte le concessionarie italiane apriranno le porte ai visitatori per far scoprire e provare la nuova eVITARA e l'intera gamma Suzuki 100% elettrificata.

La protagonista assoluta dell'evento sarà la nuova Suzuki eVITARA: un SUV completamente elettrico che punta a ridefinire il piacere di guida e l'avventura grazie al suo DNA Suzuki. Versatilità, guida dinamica e anima da fuoristrada anche in versione 4x4 sono gli elementi chiave del nuovo modello.

La eVITARA colpisce per un design deciso e innovativo negli interni, un motopropulsore BEV che offre autonomia fino a 581 km, e la trazione integrale dual motor ALLGRIP-e da 184 CV e 307 Nm di coppia. Il tutto è sostenuto da una piattaforma nativa BEV HEARTECT-e con batteria da 61 kWh e sistemi di assistenza alla guida ADAS di serie per massima sicurezza.

Durante il weekend Porte Aperte sarà possibile testare la nuova eVITARA su strada e scoprire così le sue qualità in modalità full electric. Il nuovo SUV è già disponibile da 36.900 euro con tecnologia Dual Motor inclusa.

Accanto alla eVITARA, Suzuki presenta tutta la gamma elettrificata: ACROSS PLUG-IN HYBRID, SUV dal design marcato e dotazione tecnologica avanzata, combina un motore benzina da 2.5 litri con due unità elettriche e una batteria da 22,7 kWh, per un totale di 309 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi.

Interessanti anche le altre proposte: S-CROSS HYBRID, ideale per chi cerca spazio e comfort con tecnologia Suzuki Hybrid 48V e trazione integrale ALLGRIP SELECT disponibile anche con cambio automatico; VITARA HYBRID, SUV compatto tra i più iconici del marchio, e SWIFT HYBRID, citycar agile e pratica con tecnologia Hybrid 12V, pensata per la mobilità urbana.

I visitatori avranno quindi l'opportunità unica di esplorare tutta l'offerta Suzuki, salire a bordo delle novità e sperimentare direttamente la guida elettrica e ibrida in prima persona.