Chery conquista il primo posto per affidabilità tra i marchi cinesi nel 2026

Chery si afferma per il secondo anno consecutivo come il marchio cinese più affidabile secondo lo studio China Vehicle Dependability Study (VDS) 2026 di J.D. Power. L'indagine, che misura l'affidabilità delle auto dopo i primi anni di utilizzo, segnala Chery con 181 problemi ogni 100 vetture (PP100), un dato migliore rispetto alla media di mercato di 192 e ai 201 dei marchi nazionali.



Il risultato rappresenta un miglioramento rispetto alla media generale e mette in evidenza la qualità dei modelli Tiggo 7/7 Plus e Tiggo 8 Pro, entrambi primi nei rispettivi segmenti per affidabilità. Il dato PP100, che indica problemi ogni 100 veicoli, conferma la solidità progettuale del marchio: un valore più basso testimonia una presenza inferiore di difetti registrati tra i proprietari nel periodo dai 13 ai 48 mesi dall'immatricolazione.



Nel 2026, lo studio evidenzia anche il primo miglioramento complessivo del mercato dal 2022, con la media passata da 197,3 a 192 PP100. I marchi generalisti si attestano a 195, i premium a 183. Chery supera di 11 punti la media del settore, di 20 punti la media cinese, di 14 i generalisti e di 2 i premium.



L'affidabilità del marchio viene garantita da un sistema di controllo qualità esteso sull'intero ciclo di vita del prodotto. Dagli stress test su componenti meccaniche ed elettroniche alle validazioni climatiche per ogni mercato, Chery punta su processi produttivi innovativi, tracciabilità dei lotti e gestione integrata dei guasti lungo la catena di fornitura. Negli stabilimenti viene adottato il sistema CPS per garantire costanza e resistenza, dal controllo anticorrosione fino all'affidabilità strutturale. Tutti i guasti riscontrati sul mercato vengono reintegrati come nuove soglie di validazione.



Questa visione permette al brand di offrire, in Cina, una garanzia a vita su motori e vetture anche sull'usato certificato. In Italia, le vetture Chery sono proposte con garanzia di 7 anni o 150.000 km, estesa a 8 anni o 160.000 km su motori elettrici, elettronica e batterie.



Nel 2026 Chery guida tutte e cinque le principali indagini J.D. Power sul mercato cinese: affidabilità nel tempo, qualità iniziale, prestazioni prodotto, esperienza d'acquisto e servizio post-vendita. L'arrivo sul mercato italiano è previsto per novembre 2026 con i SUV plug-in hybrid Tiggo 9 e Tiggo 8, pensati per la famiglia e dotati di tecnologie avanzate come il sistema Chery Super Hybrid. La gamma si espanderà verso la mobilità elettrica integrale entro il 2027.



