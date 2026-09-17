Mercedes-Benz avvia la produzione della nuova GLA ibrida nello stabilimento di Rastatt

Mercedes-Benz introduce la GLA ibrida a Rastatt, integrando IA, digital twins e MB.OS per una produzione avanzata e investimenti per la sostenibilità.

La nuova Mercedes-Benz GLA debutta a Rastatt, segnando un passo cruciale nell'evoluzione della produzione automotive. Lo stabilimento tedesco ha introdotto in linea la versione high-tech hybrid della GLA, arricchendo l'offerta di powertrain che ora comprende sia soluzioni full electric sia ibride avanzate a 48 volt con motore a combustione interna, che saranno disponibili nel corso dell'anno.

L'approccio alla produzione è dichiaratamente "Digital First", con l'integrazione di Artificial Intelligence, digital twins e la piattaforma MB.OS all'interno dell'ecosistema produttivo MO360. Queste tecnologie consentono un controllo più preciso, ottimizzando l'intero processo industriale per efficienza, qualità e rapidità di risposta alle esigenze del mercato.

Rastatt consolida il suo ruolo come centro di eccellenza per le vetture compatte Mercedes-Benz, grazie anche a investimenti nell'ordine di centinaia di milioni di euro dedicati alla trasformazione digitale e alla sostenibilità a lungo termine dello stabilimento. Con la produzione della versione full-electric già operativa a pieno regime, la nuova GLA hybrid conferma la strategia della Casa della Stella di puntare su una gamma sempre più flessibile e sostenibile.

GLA si aggiunge così agli altri modelli della nuova generazione di vetture compatte che escono dalle linee di Rastatt, rafforzando la posizione dello stabilimento come punto di riferimento europeo per l'innovazione in ambito automobilistico.