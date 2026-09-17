Alfa Romeo svela il concept che guarda al futuro, tra tradizione e innovazione

Alfa Romeo si prepara a svelare un nuovo concept al Salone dell'Automobile di Parigi 2026, segnando un potente manifesto della sua visione futura. Il brand sportivo premium di Stellantis ha annunciato l'arrivo di una creazione che promette di racchiudere tutta la forza creativa e l'identità del marchio, destinata a entusiasmare gli appassionati e a ridefinire il concetto di automobile.

Il nuovo concept, in esposizione dal 12 al 18 ottobre nel padiglione 4 del Paris Expo Porte de Versailles, si presenta come l'oggetto del desiderio di ogni alfista, capace di superare il semplice ruolo di mezzo di trasporto per diventare una vera e propria espressione delle emozioni più autentiche. A definire un'Alfa Romeo, infatti, non sono soltanto un design distintivo e la tecnologia più avanzata, ma quel legame viscerale che nasce con chi è al volante, un rapporto simbiotico che il concept rende ancora più intenso.

Radici inconfondibilmente italiane orientate al futuro, questa nuova creazione nasce dalla fusione tra artigianalità, design e prestazioni, tipica della tradizione Alfa Romeo, e una spinta verso l'innovazione. Ispirata dall'Italia, con la sua maestria sartoriale e il gusto estetico; dalla sportività, come tensione continua verso il dinamismo e il piacere di guida; e dal colore rosso, simbolo di performance e passione che definisce la storia del brand, la vettura si candida a essere un autentico capolavoro.

Alfa Romeo sottolinea come la cura del dettaglio si trasformi in bellezza e la bellezza in emozione, confermando la propria essenza di marchio che sa coniugare stile, tradizione e tecnologia d'avanguardia. La presentazione ufficiale del concept sarà il 12 ottobre alle ore 10.55, in occasione della conferenza stampa attesa dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.