Suzuki GSX-R1000R Stealth: la serie speciale limitata va subito esaurita

La Suzuki GSX-R1000R Stealth è andata esaurita in pochi giorni dopo la sua presentazione in anteprima nazionale al Salone Auto Torino lo scorso 11 settembre. Parliamo di una serie speciale in edizione limitata nata per unire la sportività Suzuki al design esclusivo della Stealth Line, la gamma di motori fuoribordo famosa per l'estetica total black.

Il modello si distingue per una livrea nero lucido e nero opaco che esalta le forme della supersportiva giapponese, arricchita da dettagli stilistici e tecnici che la rendono unica. Sotto la carrozzeria si cela il DNA della GSX-R1000R, moto dotata di un motore quattro cilindri in linea da 999,8 cm³ e tecnologie avanzate come il SR-VVT (Suzuki Racing Variable Valve Timing) e il comando elettronico Ride-by-Wire.

Uno degli elementi caratterizzanti è la presenza del logo Stealth sul serbatoio, accompagnato dal numero progressivo dell'esemplare. A rafforzare il carattere racing della serie limitata contribuisce una dotazione pensata appositamente: scarico Akrapovič in titanio, cupolino fumé, cover monoposto e alette in carbonio. Non mancano sistemi elettronici di alto livello, come il controllo di trazione regolabile, Launch Control, Quick Shifter bidirezionale e diversi Riding Mode per adattarsi alle esigenze di ogni pilota.

Il comparto ciclistico punta su un telaio in alluminio a doppia trave, sospensioni ad alte prestazioni e un impianto frenante Brembo. Tutte caratteristiche che sottolineano l'anima sportiva della moto, destinata agli appassionati che cercano tecnologia, esclusività e design distintivo.

L'enorme successo di questa serie limitata e il rapido sold out confermano l'attrattiva che modelli dal carattere così marcato esercitano su motociclisti e collezionisti italiani.