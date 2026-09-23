È sempre Cartabianca: in primo piano limiti agli studenti stranieri e ronde cittadine

Il nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca, in questa sera su Retequattro e condotto da Bianca Berlinguer, si preannuncia particolarmente acceso e ricco di temi di grande attualità.



Il dibattito principale si concentrerà sulla recente proposta del governo di introdurre un tetto massimo agli studenti stranieri per ogni classe, insieme al divieto di indossare burqa o niqab nelle scuole. Si tratta di provvedimenti annunciati dalla premier Giorgia Meloni e al centro dell'attenzione pubblica per le possibili ripercussioni sulla convivenza nelle aule italiane e sulla gestione delle diversità.



Verrà inoltre affrontato il fenomeno in crescita delle ronde cittadine. Gruppi di cittadini si organizzano spontaneamente per pattugliare le strade del proprio quartiere nella speranza di ridurre furti e aggressioni, ma esiste il rischio reale che queste iniziative alimentino tensioni sociali e incoraggino forme di giustizia fai-da-te.



Infine, la puntata ospiterà una riflessione sulle difficoltà economiche che il ceto medio italiano sta vivendo, complice l'aumento delle spese soprattutto con l'arrivo dell'autunno.



Ospiti di rilievo contribuiranno al dibattito: Gad Lerner, Giuseppe Cruciani e Matteo Bassetti apporteranno le proprie opinioni e analisi sui temi più caldi della puntata.



L'appuntamento conferma la vocazione del talk show nel porre l'attenzione sulle questioni sociali più discusse nel Paese, stimolando il confronto attraverso la partecipazione di ospiti rappresentativi e il racconto diretto delle esperienze dei cittadini.