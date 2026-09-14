Quarta Repubblica analizza l'Occidente 25 anni dopo l'11 settembre con Abascal ospite

Questa sera, in prima serata su Retequattro, torna l'appuntamento con Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro, che questa settimana pone al centro del dibattito una riflessione profonda sull'Occidente a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre.
Nella puntata verrà letta una lettera inedita di Oriana Fallaci, scritta all'avvocato Francesco Brizzi il giorno successivo all'attacco alle Torri Gemelle, proponendo così una testimonianza di grande valore storico e giornalistico.
Spazio poi all'Italia con un approfondimento sul tema delle città islamizzate e sulle presunte complicità della sinistra, una questione destinata a far discutere negli studi e tra il pubblico. Il programma affronterà temi di stringente attualità, tra sicurezza, integrazione ed evoluzione della società italiana.
Punto focale della serata sarà l'intervista esclusiva a Santiago Abascal, leader del partito spagnolo Vox, che offrirà il suo punto di vista sulle sfide attuali che investono l'Europa e il futuro del continente dopo un quarto di secolo dal trauma dell'11 settembre.
Non mancherà uno sguardo all'attualità italiana con la vicenda della casa nel Bosco e il dramma di Crans Montana affrontato attraverso l'intervista a Leonardo Bove, sopravvissuto all'incendio della notte di Capodanno. Le testimonianze dirette promettono di arricchire il dibattito con elementi di grande impatto umano.
Parteciperanno al confronto in studio volti noti come Tommaso Cerno, Alessandro Sallusti, Veronica Gentili, Fausto Biloslavo, Hoara Borselli, Filippo Lombardi, Nicolò Zanon, Michele Silenzi, Stefano Cappellini, Tonino Cantelmi, Sonia Gaiola, Suor Anna Alfieri e Giuseppe Cruciani.
La puntata si annuncia densa di contenuti e di ospiti autorevoli, con l'obiettivo di fornire chiavi di lettura articolate sui grandi temi che segnano la contemporaneità.
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