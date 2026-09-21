Domani sera a Quarta Repubblica: inchiesta su AvS e indagine sui certificati anti-CPR

Questa sera, lunedì 21 settembre, Quarta Repubblica torna in prima serata su Retequattro con una puntata particolarmente attesa.

Al centro dell'appuntamento condotto da Nicola Porro ci sarà un'inchiesta dedicata al partito Alleanza Verdi e Sinistra (AvS), guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Si parlerà delle vicende che coinvolgono AvS, partendo dal caso Salis fino alle cosiddette amicizie pericolose indicate all'interno dell'indagine.

A seguire, spazio a una pagina di approfondimento su un tema particolarmente delicato: l'indagine che coinvolge oltre venti medici per il rilascio di certificati medici finalizzati a evitare il trasferimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Queste strutture ospitano cittadini stranieri in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione. L'inchiesta punta a fare luce sui presunti abusi nella compilazione dei certificati, con conseguenze rilevanti sia sul piano sociale che giudiziario.

Non mancherà un focus sul tema della sicurezza con il caso di Baldissero D'Alba, dove un cittadino ha ucciso uno dei ladri sorpresi nella propria abitazione. L'episodio accende ancora una volta il dibattito sulla legittima difesa e sulla percezione della sicurezza nelle aree residenziali italiane.

A partecipare al dibattito saranno nomi di primo piano della scena politica, giornalistica e sociale italiana: Alessandro Sallusti, Antonio Di Pietro, Maurizio Belpietro, Andrea Ruggieri, Brando Benifei, Paolo Cento, Fausto Biloslavo, Hoara Borselli e Michele Silenzi porteranno la loro voce e i rispettivi punti di vista sulle vicende affrontate nella puntata.