AMSI CleanUp Days 2026: la Scuola Italiana Sci per la tutela delle montagne

La Scuola Italiana Sci si conferma protagonista dell'impegno ambientale anche fuori stagione, grazie agli AMSI CleanUp Days 2026 organizzati su scala nazionale da AMSI - Associazione Maestri Sci Italiani. Dalle Alpi all'Appennino, scuole, maestri di sci e snowboard, allievi e famiglie si uniscono per lanciare un messaggio chiaro: la cura dell'ambiente montano è una priorità, non solo durante la stagione invernale.

L'edizione 2026 degli CleanUp Days sta registrando una partecipazione importante con 18 scuole coinvolte in sette regioni italiane e circa 1.000 partecipanti attivi. Sono già undici le giornate a calendario, mentre le restanti appuntano nuove tappe prima dell'inizio dell'inverno. Nel corso di queste iniziative, circa 600 sacche di rifiuti sono già state raccolte, segno della grande attenzione delle comunità locali e dell'efficacia del progetto.

L'iniziativa sottolinea il ruolo educativo e sociale dei maestri di sci italiani, che si fanno promotori di una nuova etica di rispetto per l'ambiente tra le giovani generazioni. Gli appuntamenti non sono solo occasioni di sensibilizzazione, ma anche momenti di socialità e condivisione tra chi vive e ama la montagna, rafforzando così il legame tra territorio e comunità. Il successo dell'edizione corrente suggerisce una crescita costante dell'attenzione verso il tema della sostenibilità anche nel contesto degli sport invernali.