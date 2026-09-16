Giuseppe Conte ospite a Dritto e Rovescio: politica, caro carburanti e sicurezza

Giuseppe Conte sarà il protagonista del nuovo appuntamento con il programma Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio e in onda giovedì 17 settembre in prima serata su Retequattro. L'intervista al leader del Movimento 5 Stelle porterà al centro del dibattito i principali temi della politica italiana e internazionale: dalla costruzione del cosiddetto campo largo al sostegno all'Ucraina, insieme ai temi caldi di economia e sicurezza.



L'attenzione si concentrerà anche sul caro carburanti, con un approfondimento sulle misure che il Governo ha adottato per sostenere i cittadini alle prese con l'aumento dei prezzi alla pompa. Uno spazio dedicato offrirà analisi e proposte sulle conseguenze di questa emergenza economica sulle famiglie e il tessuto produttivo.



Durante la serata non mancheranno aggiornamenti sul caso El Koudri, con elementi esclusivi e novità riguardanti il tema dell'integralismo islamico e le problematiche relative alla sicurezza pubblica.



Un momento particolarmente toccante sarà rappresentato dalla testimonianza della madre del piccolo Domenico, che offrirà un racconto personale e diretto sulle difficoltà vissute.



Tra gli altri ospiti in studio sono attesi Carlo Fidanza (FdI), Davide Faraone (IV), Alessandro Cattaneo (FI), Isabella Tovaglieri (Lega), Luca Boccoli (AvS) e Paola De Micheli (PD), per un dibattito ricco di spunti e posizioni diverse sul panorama attuale.