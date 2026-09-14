Chery trionfa al Torino Automotive Design Award 2026 con tre premi
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Chery trionfa al Torino Automotive Design Award 2026 con tre premi

Il Gruppo Chery conquista tre premi al TADA 2026 di Torino: iCAUR V27 e LEPAS L6 migliori abitacoli, Tiggo 9 premiata per innovazione tecnologica nelle auto.

di Salvatore Vajana
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Il Gruppo Chery si è aggiudicato tre dei nove principali riconoscimenti del Torino Automotive Design Award 2026, rafforzando la sua presenza e il suo prestigio nel panorama automobilistico europeo. Tra i premiati, spiccano tre modelli diversi in tre categorie distinte: iCAUR V27 come Best Interior Design nella categoria Premium Car, LEPAS L6 nella categoria City Car e CHERY Tiggo 9 per la miglior innovazione tecnologica nella categoria Family Car.

L'assegnazione dei premi è avvenuta al Teatro Regio durante il Salone Auto Torino. Una giuria formata da dieci direttori e giornalisti senior di importanti testate europee ha valutato ben 87 modelli appartenenti a 46 marchi. Le vetture sono state analizzate per design esterno, interno e innovazione tecnologica, con un focus specifico sull'evoluzione nel design automotive cinese.

L'iCAUR V27, premiata come Premium Car per il design degli interni, è un fuoristrada di oltre cinque metri dotato di tecnologia range extender da 455 CV. L'abitacolo è stato descritto come quello di una vera ammiraglia, grazie al doppio tetto panoramico, schermo da 15,4 pollici in risoluzione 3K, head-up display in realtà aumentata, impianto audio Pioneer e sedili anteriori elettrici con funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio.

LEPAS L6 si è distinta nella categoria City Car per la qualità e l'innovazione dell'abitacolo compatto. Questo SUV di 4,55 metri, disponibile in versione plug-in Super Hybrid da 279 CV ed elettrica da 65 kWh (autonomia di 450 km), offre pavimento piatto, doppia piastra di ricarica wireless, comandi fisici per il clima, sedili riscaldati e ventilati, impianto audio Sony e tetto panoramico. Tutto racchiuso nell'estetica "Leopard Aesthetics" del marchio.

CHERY Tiggo 9 si è imposta nella categoria Family Car per l'innovazione tecnologica, grazie al sistema Super Hybrid sviluppato dal marchio. Ammiraglia a sette posti, unisce un motore 1.5 TGDi a tre unità elettriche - due anteriori da 102 e 122 CV e una posteriore da 238 CV - per una potenza totale di 428 CV. La trazione integrale, ottenuta senza collegamento meccanico tra i due assi, garantisce una risposta più veloce rispetto ai sistemi tradizionali e riduce la necessità di manutenzione. La batteria da 34,46 kWh consente 140 chilometri di autonomia elettrica con consumi contenuti a 1,8 l/100 km ed emissioni di soli 40 g/km di CO₂.

I tre modelli premiati sono stati esposti in Piazza Castello dall'11 al 13 settembre, suscitando curiosità tra gli appassionati e gli operatori del settore. Questo successo arriva in un momento cruciale per il Gruppo Chery, che si prepara ad ampliare ulteriormente la sua presenza in Italia: OMODA & JAECOO è già attiva dal 2024, LEPAS ha da poco aperto gli ordini della L8, CHERY debutterà nelle concessionarie a novembre e iCAUR è atteso nel primo trimestre 2027.

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