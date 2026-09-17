GD Dorigo protagonista a Batimat 2026 con design, innovazione e funzionalità

GD Dorigo si prepara a tornare protagonista alla prossima edizione di Batimat 2026 a Parigi, confermandosi tra i riferimenti internazionali nel settore delle porte per l'edilizia e il progetto. L'evento, in programma dal 28 settembre al 1° ottobre 2026 presso il Paris Expo Porte de Versailles, rappresenta un'occasione strategica per mostrare la propria visione del design, dove materiali, innovazione tecnica e funzionalità si fondono per rispondere alle esigenze dei professionisti.



All'interno dello spazio Hall 1 - Stand B066, GD Dorigo presenta una selezione di cinque collezioni che incarnano le molteplici anime e competenze del marchio. Le proposte si distinguono per l'attenzione verso la fase di cantiere, l'estetica contemporanea e la varietà di materiali e linguaggi.



Kyra interpreta la porta in vetro come elemento di connessione tra ambiente e luce, offrendo sistemi di apertura, finiture e tipi di vetro differenti che servono la continuità visiva degli interni. Venus, punto d'incontro tra tradizione e modernità, esalta la porta pantografata con giochi di proporzioni e superfici lavorate che donano profondità e attualità.



Il legno diventa protagonista con Imago, collezione caratterizzata da intarsi, incisioni e lavorazioni artigianali che valorizzano le essenze e il know-how produttivo aziendale. Accademia, già selezionata nell'ADI Design Index 2021, porta nella progettazione un'anta tridimensionale con decori a rilievo e motivi grafici che trasformano la porta in un vero elemento architettonico dall'alto valore estetico.



Pegaso completa la proposta, distinguendosi per linee essenziali e funzionalità. Il suo innovativo sistema reversibile, applicato su alcune finiture e dimensioni standard, permette un'installazione universale sia a destra che a sinistra senza margine d'errore, facilitando la gestione del prodotto in cantiere.



Cinque collezioni che propongono materiali, stili e soluzioni tecniche differenti, evidenziando l'approccio integrato di GD Dorigo: la porta viene ripensata come parte del progetto architettonico, capace di dialogare con l'ambiente circostante e di offrire risposte concrete alle richieste della progettazione moderna.



La presenza a Batimat rafforza il percorso internazionale dell'azienda e conferma l'impegno costante verso la ricerca estetica, l'innovazione e la capacità di interpretare le esigenze dell'abitare contemporaneo.