Isabella Marsilio racconta la sua aggressione a Verità Nascoste su Retequattro

Sarà Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata a Roma venerdì scorso, la protagonista della nuova puntata di Verità Nascoste, in onda martedì 22 settembre in prima serata su Retequattro. Il programma, condotto da Milo Infante, accende i riflettori su uno degli episodi che ha più scosso l'opinione pubblica nelle ultime settimane.



Al centro della puntata ci sarà un'intervista esclusiva a Marsilio, docente della scuola media Giovanni Verga di Roma, che ripercorrerà in prima persona il drammatico episodio vissuto. L'aggressione, avvenuta per mano di uno studente, ha scatenato un acceso dibattito sul ruolo dei social network e sulla loro influenza tra i più giovani. Nel corso dell'intervista, verrà dedicato spazio alle polemiche e alle riflessioni nate dopo i fatti, con l'obiettivo di comprendere le dinamiche che possono portare a gesti estremi tra adolescenti.



La trasmissione proporrà poi aggiornamenti sull'omicidio di Pamela Genini. In studio sono attesi i commenti di Francesco Dolci e del suo avvocato Pierpaolo Cassarà, che offriranno una prospettiva diretta sugli sviluppi giudiziari del caso.



L'attenzione si sposterà anche sul tema della legittima difesa, dopo che Roberto Mollo, un trentacinquenne di Baldissero d'Alba, è indagato per omicidio per aver sparato e ucciso un uomo sorpreso a rubare nella sua cascina durante la notte. La vicenda riaccende il dibattito su diritti e limiti della difesa personale in Italia.



Infine, un'ampia pagina sarà dedicata al caso Garlasco, che continua a suscitare domande e confronti sia nell'opinione pubblica che nell'ambiente giudiziario.



Verità Nascoste si conferma così uno spazio di approfondimento sui principali fatti di cronaca e di riflessione su temi sensibili, offrendo testimonianze dirette e punti di vista differenti sulle vicende che più segnano l'attualità italiana.