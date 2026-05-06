Gli EJENT debuttano con l'EP "SONO VIVO": energia giovane dal rock fiorentino

La band fiorentina EJENT pubblica l'EP d'esordio "SONO VIVO" con live a Roma e Firenze. Tra i brani anche il singolo "Ci divertiamo" con Manitoba.

Il panorama rock italiano si arricchisce di una nuova voce con l'uscita di "SONO VIVO", il primo EP degli EJENT, giovane band fiorentina pronta a conquistare il pubblico.

"SONO VIVO", pubblicato da Etichetta Parigi e distribuito da ADA Music, sarà disponibile da venerdì 8 maggio e sarà presentato in due appuntamenti speciali: giovedì 7 maggio al Monk di Roma durante Spaghetti Unplugged e venerdì 8 maggio al Viper di Firenze per il release party ufficiale.

Il nuovo EP racchiude quattro brani: "Noi" (focus track), "Luna", "Ci divertiamo" (feat. Manitoba) e "Libera". Quest'ultimo progetto arriva dopo l'ottima accoglienza del singolo "Ci divertiamo", nato dalla collaborazione tra gli EJENT e i Manitoba in uno studio fiorentino e già apprezzato per la sua capacità di fondere energia rock e sonorità pop.

Al centro della proposta c'è "Noi", canzone che sintetizza l'immaginario degli EJENT. E' il modo più semplice per noi di ribadire che la musica è prima di tutto connessione e libertà, raccontano i giovani musicisti, aggiungendo: Con te mi sento meglio è la frase focus del brano e allude ad un rapporto duale, anche se in verità si parla sempre di musica, di quella creatività che a volte è sfuggente e che, quando attraversa la nostra città, ci fa stare meglio.

Gli EJENT hanno preso forma tra i banchi del Liceo musicale Dante di Firenze nel 2021. La formazione attuale vede Edoardo Nativi alla voce, Ruggero Spagnoli al basso, Enrico Magrini alla batteria, Gabriele Fabbri alla chitarra e John Levon alle tastiere. Insieme hanno consolidato uno stile pop rock deciso e riconoscibile, affinato con oltre 50 concerti in palchi di rilievo come il Viper Theatre, i Magazzini Generali di Milano, il Capanno 17 di Prato e il Campi Beer Festival, dove hanno aperto il set di Galeffi.

Tra i riconoscimenti recenti figurano la vittoria all'Emergenza Festival Italia e un secondo posto alla finale internazionale 2024, seguiti dalla partecipazione al Taubertal Festival in Germania dove hanno raccolto grande consenso.

Il viaggio discografico degli EJENT era iniziato con il singolo "Senti Come" nel giugno 2024, caratterizzato da contaminazioni tra rock anni '80, R&B e soul. Nel 2025, la band ha presenziato a eventi promossi da CGIL e GKN ed è stata invitata come opening act in alcune date del tour "Fandango" della Bandabardò. Hanno inoltre partecipato al Capodanno Scandicci, aprendo il concerto di Daniele Silvestri, ed hanno rilasciato l'11 ottobre 2025 il secondo singolo "Ritardo Cronico".

Con "SONO VIVO" gli EJENT consolidano la loro presenza nella scena musicale, promettendo un mix di energia, poesia urbana e spirito generazionale che li rende una delle realtà giovani più promettenti in Italia.