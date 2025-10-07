ELE A: annuncia oggi il “PIXEL TOUR 2026” nei grandi club delle principali città italiane

A pochi giorni dall’uscita del suo attesissimo album di debutto, “Pixel”, Ele A fa un grande annuncio che farà entusiasmare i suoi fan: il “Pixel Tour 2026” nei principali club italiani. Con il lancio ufficiale dell’album previsto per il 10 ottobre, l’artista promette di portare la sua inconfondibile voce e le nuove sonorità sui palchi di tutta Italia, a partire dal 2 marzo 2026.

“Pixel”, pubblicato da EMI Records Italy / Universal Music Italia, è un progetto che si distingue fin dal primo ascolto. Ele A, nata a Lugano nel 2002, ha saputo conquistare il panorama rap italiano con una miscela unica di rap old school e suoni contemporanei. “Non è solo il racconto del contesto da cui Ele A proviene, ma soprattutto di ciò che vive adesso: emozioni, pensieri, fragilità e forza”, si legge nel comunicato stampa.

Il tour toccherà località come Milano, Bologna, Roncade, Roma e Firenze, con i biglietti disponibili su TicketOne dalle ore 18.00 del 7 ottobre. In attesa delle date italiane, Ele A si esibirà inoltre in un tour europeo, l'”EUROPEAN TOUR 2025″, che partirà il 7 novembre a Zurigo e toccherà città come Londra, Barcellona, Parigi e Berlino.

“Pixel” non solo segna l’ingresso di Ele A nel panorama musicale con un album completo, ma rappresenta anche la maturazione del suo stile artistico, arricchito da collaborazioni con artisti del calibro di Promessa, Sayf, Guè, Gaia, NeS e Colapesce. Ogni traccia offre una sfumatura diversa del suo talento, con produzioni che fondono chitarre e pianoforti a beat eterei e sospesi.

Per celebrare l’uscita di “Pixel”, Ele A incontrerà i fan in quattro appuntamenti speciali durante un instore tour: a Milano, Roma, Bologna e Torino.