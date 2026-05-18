Gio Evan torna con il singolo Ma Bene e annuncia il tour Extra Terreste

Gio Evan torna protagonista della scena musicale con il nuovo singolo Ma Bene, disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali. L'artista poliedrico, noto per la sua vena poetica e surreale, offre un brano che affronta con intensità il valore del dolore e l'importanza di accettarlo nella propria vita. La traccia, distribuita da ADA Music, colpisce per le sue sonorità luminose e un ritornello dal sapore festoso, che riecheggia la tarantella.

E' un brano che racconta il dolore senza evitarlo, decide di attraversarlo tutto - racconta Gio Evan - accetta e accoglie il suo passaggio. È un dolore che non resta anonimo, viene chiamato, riconosciuto.

Dal 12 giugno, Gio Evan sarà impegnato con il tour Extra Terreste, che unisce musica, comicità e spiritualità. La tournée partirà dall'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, per poi toccare Milano (Magnolia, 25 giugno), Bologna (Parco delle Caserme Rosse, 2 luglio), Verona (Castello di Villafranca, 4 luglio), Collegno Torino (Parco della Certosa, 5 luglio) e Taranto (Mon Rêve, 22 luglio). Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, si concentra sulla ricerca dell'essenziale, riflettendo sulle sfide della contemporaneità, tra cura e controllo, attaccamento e presenza.

La stagione estiva si concluderà con la quinta edizione di Evanland, il festival internazionale del mondo interiore ideato da Gio Evan e dal suo manager Bruce Labbruzzo. L'appuntamento è fissato per il 25 e 26 luglio ad Assisi, nelle suggestive cornici della Rocca Maggiore e nel centro storico. Evanland, ormai considerato un punto di riferimento per chi desidera riconnettersi e condividere valori di gentilezza e consapevolezza, è ospitato dalla rassegna Riverock con il sostegno di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio.

Gio Evan è un artista camaleontico: scrittore, poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Dalla formazione tra l'India, il Sudamerica e l'Europa ai successi in libreria e in musica, il suo percorso si distingue per originalità e profondità. Fra le sue numerose tappe, il debutto letterario con Il florilegio passato, la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con Arnica, la fondazione della band Le scarpe del vento, la creazione dei progetti Gigantografie e Le poesie più piccole del mondo, fino all'affermazione internazionale con esibizioni allo Sziget Festival di Budapest, a Miami e Los Angeles.

Nel 2023 la svolta internazionale coincide con la pubblicazione di Ribellissimi, seguito dal tour Fragile/inossidabile e da altri importanti eventi. Recentemente ha partecipato al Concerto del Primo Maggio a Roma con il nuovo singolo L'universo da fermo e si appresta a pubblicare il romanzo Le chiamava persone medicina.

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