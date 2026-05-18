Ele A lancia il suo primo fotolibro e annuncia nuove date del 26 Summer Tour

Ele A celebra un anno ricco di traguardi con l'uscita del suo primo fotolibro ufficiale, "TOUR LIFE VOL.1", disponibile in preordine e spedito dal 5 giugno, mentre prosegue con nuove tappe il 26 Summer Tour sui palchi di festival italiani ed europei.

Il fotolibro, realizzato in edizione limitata di 500 copie numerate, racconta attraverso oltre 200 pagine di immagini esclusive il dietro le quinte e i momenti più intensi del recente Pixel Tour, che ha visto Ele A protagonista nei club di Milano, Bologna, Roma, Firenze e Roncade. Ad arricchire il progetto, le fotografie di Thomas Odaze, Lorenzo Zeno Reali, Samuel Mersi, Ivan Sokolov e Fabio Rabarot, che trasportano il lettore in un viaggio tra palcoscenico, corridoi, camerini e pubblico.

L'editing del volume è stato affidato ad Andrea Galbusera, designer e art director di grande esperienza, che ha dato un tocco personale al ritmo visivo delle immagini. Il progetto nasce con l'obiettivo di fissare nel tempo una fase cruciale del percorso artistico di Ele A, che sta consolidando la propria presenza nella scena urban italiana grazie a un approccio autentico e riconoscibile.

Il racconto fotografico offre una prospettiva immersiva sul dietro le quinte della giovane artista, dal batticuore prima dell'esibizione all'energia travolgente dei live. Il risultato è un diario visivo destinato a fan e collezionisti che vogliono custodire un ricordo concreto di questa ascesa.

Ma il percorso di Ele A non si ferma qui. L'artista, classe 2002 e originaria di Lugano, prosegue sui palchi col suo 26 Summer Tour, iniziato il 1° maggio a Catania e in programma nei prossimi mesi in alcune delle location più prestigiose d'Italia e d'Europa. Tra gli appuntamenti spiccano il Montreux Jazz Festival, la Fête de la Musique a Bruxelles, il Lumen Festival di Vicenza e numerosi altri eventi all'aperto che vedranno la partecipazione sempre più numerosa di pubblico.

Ele A si distingue nella scena rap per la scrittura personale, la capacità di creare connessione col pubblico e per un sound che unisce street pop e attitudine hip hop. Dopo gli EP "Globo" e "Acqua" e il recente debut album "Pixel", l'artista ha collezionato quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify, ricevendo apprezzamenti unanimi da pubblico e critica. Brano dopo brano, ha imposto un linguaggio personale e un immaginario unico, fino a diventare una delle voci più solide e originali della scena italiana.

Il fitto calendario del tour toccherà città come Ancona, Marina di Camerota, Bellinzona, San Marino, Neuchâtel, Bruxelles, Vicenza, Arezzo, Montreux, Roma, Cesena, Eggersriet e Säuliamt. Cresce l'attesa per i prossimi appuntamenti che porteranno Ele A tra i nomi di punta dei festival estivi 2026.

Senza mai scendere a compromessi e rimanendo fedele alla propria visione artistica, Ele A continua a consolidare il proprio spazio con progetti innovativi e una presenza sempre più forte nella scena musicale urban contemporanea.