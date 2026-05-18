Anya Taylor-Joy protagonista in Lucky, la nuova dramedy di Apple TV

Apple TV annuncia l'imminente arrivo di Lucky, una serie dramedy che vede protagonista l'acclamata Anya Taylor-Joy nelle vesti di attrice e produttrice esecutiva. La serie debutterà il 15 luglio e trae ispirazione dal bestseller del New York Times firmato da Marissa Stapley, selezionato anche dal Reese's Book Club. Lucky promette di coinvolgere il pubblico con una trama ad alta tensione, dove adrenalina e ironia si intrecciano sin dal primo episodio.

Al centro della storia c'è Lucky, interpretata da Anya Taylor-Joy, una truffatrice carismatica che si trova improvvisamente in fuga dopo che un colpo milionario va storto. Braccata dall'FBI e da un boss criminale spietato, Lucky deve lottare con tutte le sue forze per sopravvivere e trovare una via d'uscita. Il cast, di altissimo livello, comprende anche Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. e William Fichtner.

La serie è prodotta da Apple Studios e scritta da Jonathan Tropper, che firma anche la produzione esecutiva e il ruolo di co-showrunner con Cassie Pappas. La premiata attrice Reese Witherspoon e Lauren Neustadter producono per Hello Sunshine. Taylor-Joy, tramite la sua società LadyKiller, è tra i produttori esecutivi, mentre Jonathan van Tulleken, regista del pilot, completa il team creativo.

Lucky si preannuncia come una delle produzioni di punta della stagione, capace di unire azione serrata, personaggi profondi e momenti di sottile umorismo. Grazie al suo cast stellare e a una storia coinvolgente, questa dramedy è pronta a conquistare sia il pubblico che la critica su Apple TV.