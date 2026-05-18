Hyundai Motor Group rivoluziona gli uffici: robot e persone insieme nella sede di Seul

Hyundai Motor Group apre una nuova era nell'automazione collaborativa, integrando robot specializzati nel quotidiano degli uffici della sua sede centrale di Seoul recentemente rinnovata. Negli spazi comuni, estesi quanto cinque campi da calcio, robot eleganti si occupano di innaffiare le piante con precisione, consegnare caffè utilizzando il riconoscimento facciale e monitorare la sicurezza giorno e notte tramite sistemi quadrupedi di sorveglianza.

Quella che fino a poco tempo fa sembrava solo una visione del futuro, oggi rappresenta la normalità per i dipendenti dei cinque piani ristrutturati. Gli ambienti sono stati ripensati come un laboratorio vivente dedicato all'interazione uomo-robot, all'insegna della connessione e della collaborazione. La coesistenza tra esseri umani e robot avviene in maniera naturale, senza soluzione di continuità, grazie a una tecnologia che diventa protagonista silenziosa ma sempre presente.

Consentire a persone e robot di condividere lo stesso spazio senza soluzione di continuità, come parte naturale della vita quotidiana: questo è il valore che ci siamo prefissati di realizzare attraverso le nostre tecnologie robotiche. Partendo da quanto abbiamo realizzato a Yangjae, continueremo ad ampliare gli ambienti in cui i robot rendono la vita quotidiana più confortevole per le persone che li frequentano afferma Minwoo Park, Presidente e Responsabile della Divisione AVP di Hyundai Motor Group.

La progettazione dell'ecosistema fin dal principio è stata "robot-friendly". Una Robot Station dedicata per la ricarica e ascensori esclusivi per robot consentono loro di muoversi autonomamente tra i piani senza interferire con il flusso umano. Fondamentale anche l'infrastruttura tecnologica: grazie al sistema di riconoscimento facciale "Facey", i dipendenti accedono ai servizi e alle aree dell'edificio senza badge fisici. Il sistema integrato "NARCHON" permette ai responsabili di controllare e coordinare in tempo reale l'intera flotta di robot, monitorandone posizione, batteria e mansioni attraverso una web app dedicata.

Tre i protagonisti robotici della nuova sede: DAL-e Gardener, il robot giardiniere dotato di braccio a sei assi e visione 3D, si occupa dell'irrigazione precisa delle piante, coordinandosi con i responsabili del verde tramite un'app dedicata. DAL-e Delivery, invece, recapita bevande e caffè nei primi tre piani, garantendo tramite Facey la consegna personalizzata e sicura. Infine, un robot quadrupede sviluppato da Boston Dynamics pattuglia giorno e notte la struttura, assistendo nella sicurezza e supportando il personale umano in caso di bisogno.

La sicurezza dell'edificio è stata validata da UL Solutions, ente internazionale specializzato, che ha certificato la sede come ambiente a misura di robot. Questo traguardo rafforza il ruolo di Hyundai Motor Group come pioniere nella collaborazione tra persone e robot, delineando una nuova frontiera della vita in ufficio in cui le macchine non sono semplici strumenti ma veri partner integrati.