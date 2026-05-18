Goran Bregović e l'Orchestra Popolare accendono il Festival del Saltarello a Giulianova

Il Festival del Saltarello torna a Giulianova per la sua 16ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della scena musicale popolare italiana. Il 9 luglio 2026 il porto della cittadina abruzzese si trasforma in un palcoscenico d'eccezione, offrendo un'esperienza coinvolgente e destinata a riunire appassionati provenienti da tutta Italia.



Protagonista assoluto della serata sarà Goran Bregović, tra i più celebri compositori balcanici, che si esibirà alle 22.00 insieme alla sua Wedding & Funeral Orchestra. Il concerto fa parte del tour intitolato "God Is Not Your Babysitter" e proporrà al pubblico italiano sia i brani storici amati da sempre che le nuove composizioni, in una scaletta pensata per far ballare e emozionare tutti.



Sono felice di portare la mia musica al Festival del Saltarello di Giulianova. I festival popolari hanno qualcosa che sento molto vicino alla mia idea di concerto: persone che si incontrano attraverso la musica, la danza e la festa. Con "God Is Not Your Babysitter", porteremo sul palco tutta l'energia della Wedding & Funeral Orchestra, insieme ai brani del nuovo album e alle canzoni che il pubblico italiano balla da tanti anni. Sarà una grande celebrazione collettiva sotto il cielo d'estate.



L'Orchestra Popolare del Saltarello, vero cuore pulsante dell'evento, aprirà i concerti alle 21.00. Questa formazione continua a distinguersi nel panorama della musica tradizionale nostrana grazie alla capacità di unire autenticità e sperimentazione, coinvolgendo altri generi e linguaggi senza mai perdere il contatto con le radici.



Come sottolinea Danilo Di Paolonicola, ideatore e direttore artistico del festival: La musica popolare ha la forza di unire tutti, senza confini e senza barriere. Insieme a Goran Bregović and his Wedding & Funeral Orchestra, all'Orchestra Popolare del Saltarello e al coro di bambini che utilizzerà il linguaggio dei segni, daremo vita a una serata unica, capace di parlare al pubblico attraverso il ritmo, le emozioni e i gesti.



Il programma prevede anche masterclass di musiche tradizionali, stage di danza e spettacoli di gruppi folkloristici. Durante il pomeriggio, tra Palazzo Kursaal e lungomare, gli appassionati potranno immergersi nelle sonorità tipiche della Tarantella e del Saltarello seguendo le lezioni aperte e gratuite con artisti come Andrea De Siena e Antonella Gentile. A esibirsi ci saranno anche i gruppi Maccabbarri, Caferza e Aikar Orkestra.



Alle 22.00 spazio inoltre al Coro Liberavoce, un coro di bambini che si esibirà con il linguaggio dei segni, accompagnato dall'Orchestra Popolare del Saltarello, prima dell'attesissimo arrivo di Bregović.



Il Festival del Saltarello è organizzato dall'Associazione Interamnia World Music in collaborazione con il Comune di Giulianova e altri enti culturali. L'evento si inserisce nel Festival delle Abbazie e gode del patrocinio della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, del GAL Terreverdi Teramane e del Conservatorio G. Braga di Teramo.



Una giornata sotto il segno della musica, delle tradizioni e dell'incontro tra culture, capace di trasformare il porto di Giulianova in un grande abbraccio collettivo.