Debutta il 5 ottobre Adventure Time: missioni leggendarie su Cartoon Network

Il mondo colorato e surreale di Adventure Time è pronto a tornare con una nuova avventura firmata Cartoon Network. Il 5 ottobre debutterà in anteprima internazionale la serie animata Adventure Time: Missioni Leggendarie, conosciuta anche come Adventure Time: Side Quests, pronta a conquistare sia nuovi spettatori sia i fan di lunga data.



Spin off della celebre serie vincitrice di Emmy, Peabody e Annie Award, la nuova produzione vede protagonisti il giovane Finn e il suo fedele amico Jake impegnati nell'esplorazione della magica terra di Ooo. Tra feste con le persone nuvola e epici combattimenti contro il male, la serie promette di riportare sulle scene l'umorismo giocoso e lo spirito avventuroso che hanno reso il franchise un'icona globale.



Adventure Time: Missioni Leggendarie presenta storie più leggere e autoconclusive, con missioni uniche e sfide imprevedibili. L'intento è quello di offrire alle nuove generazioni un accesso ideale a uno degli universi più amati dell'animazione contemporanea, mantenendo al contempo le atmosfere e le dinamiche care a chi ha seguito Finn e Jake sin dall'inizio.



Lo show vanta un team creativo d'eccezione: Nate Cash è produttore esecutivo e showrunner, affiancato da Darrick Bachman come Story Editor. La regia è affidata a Victor Courtright e Niki Yang, mentre Nick Cross svolge il ruolo di Art Director e Matthew Janszen quello di compositore. Nel cast vocale in lingua originale, Sasha Knight presta la voce al giovane Finn, mentre John Di Maggio ritorna come storico doppiatore di Jake. Tra i personaggi amati tornano anche Re Ghiaccio, Principessa Gommarosa, Marceline e BMO.



In occasione dell'annuncio, la responsabile internazionale di Warner Bros. Discovery Kids, Animation and Franchise, Vanessa Brookman, ha voluto ribadire quanto Adventure Time rappresenti la sintesi del canale: "Con la sua arguzia, originalità e imprevedibilità, Adventure Time è sempre stata la sintesi perfetta di Cartoon Network. In Missioni Leggendarie, Nate e il team hanno creato il punto d'accesso ideale per il nuovo pubblico che scopre la Terra di Ooo per la prima volta, offrendo al contempo una vera dichiarazione d'amore ai fan che hanno vissuto questo straordinario viaggio fin dall'inizio."



Il commento dello showrunner Nate Cash sottolinea il legame con lo spirito originario della serie: "Realizzare Missioni Leggendarie è stato come creare il primo Adventure Time, che era come passare il tempo con amici della scuola d'arte facendo cartoni animati professionali. Amerete queste NUOVE avventure con Finn e Jake!"



Il debutto internazionale è fissato per lunedì 5 ottobre su Cartoon Network (canale 606 Sky) e HBO Max, mentre negli Stati Uniti la serie sarà disponibile esclusivamente su Hulu dal 29 giugno. Cartoon Network conferma così il suo ruolo di riferimento per animazione e creatività, continuando a ispirare milioni di giovani spettatori in tutto il mondo.