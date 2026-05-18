Sal Da Vinci aggiunge una nuova data ad Avellino dopo il trionfo a Sanremo ed Eurovision

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 e il successo europeo con Per sempre sì all'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci annuncia una nuova data del suo tour SAL DA VINCI LIVE nella città di Avellino. L'artista sarà infatti protagonista di un doppio appuntamento al Teatro Gesualdo, già previsto per il 7 novembre e ora rafforzato con una nuova tappa il 29 ottobre.



I biglietti per la nuova data di Avellino saranno disponibili online dalle ore 15 di martedì 19 maggio 2026 su Ticketone. La vendita generale nei punti vendita autorizzati partirà invece domenica 24 maggio. Entrambi gli appuntamenti sono organizzati da Anni 60 produzioni.



Il nuovo tour, prodotto da Vivo Concerti, promette di portare sul palco uno spettacolo capace di esaltare tutta la forza emotiva e interpretativa che da sempre caratterizza Sal Da Vinci. Il pubblico potrà vivere un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che segnano questa nuova fase artistica.



Questo nuovo capitolo artistico sarà accompagnato anche dall'uscita del prossimo album, attesa per il 29 maggio: un progetto costruito attraverso storie e frammenti di vita quotidiana, tra esperienze personali e racconti in cui il pubblico può riconoscersi.