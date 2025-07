ELE A annuncia oggi “OMBRE DI CITTÀ”: il nuovo singolo in collaborazione con Colapesce

Ele A, una delle figure più brillanti del panorama musicale italiano contemporaneo, sta per lanciare il suo nuovo singolo, “Ombre di città”, in collaborazione con Colapesce. Disponibile dal 16 luglio, il brano promette di catturare gli ascoltatori con la sua miscela unica di elementi rap e cantautorali.

In un tour che la vedrà protagonista sui principali palchi dei festival in Italia e all’estero, Ele A non manca di stupire. Dopo il successo travolgente del suo “ACQUA CLUB TOUR”, interamente sold out, l’artista torna con un’estate ricca di performance live. Il suo “Summer Tour 2025” è uno spettacolo da non perdere per chi apprezza la sua scrittura autentica e coinvolgente.

“Siamo riusciti a trovare un punto d’incontro sincero, dove le nostre voci e i nostri testi si intrecciano con equilibrio, dando vita a qualcosa che ci rappresenta entrambi”, ha dichiarato Ele A sui social media, parlando della collaborazione con Colapesce. Questo brano, che evoca ricordi racchiusi in fotografie mosse e graffiti sbiaditi, riflette un approccio musicale genuino che eleva lo stile narrativo di Ele A.

Con un tour che la porta da Milano al MI AMI Festival fino al Festival Balelec di Losanna, passando per il Paléo Festival di Nyon e molti altri, Ele A consolida la sua reputazione come un’artista da tenere d’occhio. Il suo nome, ormai sinonimo di freschezza e innovazione, è associato a collaborazioni con figure di spicco come Guè, Neffa, Francesca Michielin e Franco126.

Dietro le quinte, il brano è stato arricchito dalla produzione di Colapesce insieme a Disse, mentre il mix e master sono stati affidati ad Andrea Suriani. La scelta di rivelare i primi spoiler del singolo con un approccio innovativo su Pinterest testimonia l’attitudine creativa di Ele A, sempre pronta a rompere gli schemi convenzionali per sorprendere il suo pubblico.

Il 2025 si apre con conferme importanti per Ele A, che sfiora il milione di ascoltatori mensili su Spotify. Con la sua presenza nel prestigioso roster del Players Club 2025 di Night Skinny, l’artista svizzera classe 2002 continua a scalare le vette del successo, portando la sua musica e il suo messaggio a un pubblico sempre più ampio.