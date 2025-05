ELE A: è pronta a tornare live nei principali palchi con il suo nuovo tour estivo

Dopo il clamoroso successo del suo “Acqua Club Tour” interamente sold out sia in Italia che all’estero lo scorso autunno, Ele A, una delle artiste più acclamate della nuova generazione, è pronta a calcare nuovamente i palchi, questa volta nei principali festival italiani ed europei. Conosciuta per la sua potente voce e la sua energia inarrestabile, Ele A torna live con una serie di appuntamenti estivi imperdibili.

*Dopo aver conquistato i palchi dei club lo scorso autunno con il suo “Acqua Club Tour”, interamente sold out, Ele A si conferma una delle artiste più incisive della sua generazione.* L’artista, fresca della sua partecipazione al Concertone del Primo Maggio e della scelta da parte di Night Skinny per il prestigioso Players Club 2025, si appresta a incantare il pubblico con la sua scrittura autentica e la carica scenica che l’hanno resa una delle performer più richieste del momento.

Il tour estivo della talentuosa cantante sarà un viaggio musicale attraverso città e festival di prestigio come il Festival Balélec a Losanna, l’H3 Festival a Parigi, il MI AMI Festival a Milano, e molti altri fino alla fine di agosto. Tra i concerti più attesi, Ele A si esibirà al celebre Gurten Festival a Berna e al Paléo Festival a Nyon.

Classe 2002 e originaria di Lugano, Ele A si distingue per il suo approccio street pop e il suo amore per l’estetica rap. Sin dagli esordi nel 2022 con l’EP “Zerodue Demo”, ha dimostrato di essere una forza creativa da tenere d’occhio. *Il 2025 si è aperto nel segno della conferma per Ele A, che oggi sfiora il milione di ascoltatori mensili su Spotify.* La sua ascesa nella scena urban italiana è testimoniata dalle numerose collaborazioni con artisti di rilievo come Guè, Neffa, e Francesca Michielin.

Nella sua carriera, Ele A ha pubblicato brani di successo come “Gazelle” con Guè e “Occhi Ingenui” con Franco126, assicurandosi un posto di rilievo nel panorama musicale contemporaneo. *L’artista ha risaltato nel 2025 con la sua esibizione da protagonista al concerto di Night Skinny all’Unipol Forum di Milano.*

I fan avranno l’opportunità di vivere dal vivo l’energia e l’emozione delle performance di Ele A nelle seguenti date:

9 maggio – Festival Balélec, Losanna (CH)

21 maggio – H3 Festival, Parigi (FR)

23 maggio – MI AMI Festival, Milano

(altre date seguono fino al 10 settembre)

La carriera di Ele A continua a illuminarsi di nuovi successi, e il suo contributo alla scena urban rimane inconfondibile. Non perdetevi l’occasione di assistere al tour di un’artista che, a soli 23 anni, ha già lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano ed europeo.