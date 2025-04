Elena si unisce a Street Fighter 6: ecco la nuova combattente di capoeira

Il mondo di Street Fighter 6 è pronto ad accogliere un nuovo personaggio che promette di portare una ventata d’aria fresca nei combattimenti, a partire dal 5 giugno 2025. Si tratta di Elena, la spensierata amante della natura e maestra di capoeira, che si unirà al roster su piattaforme come PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, PC via Steam e Nintendo Switch 2.

Elena non è solo una combattente formidabile, ma è anche profondamente legata alla capoeira, un’arte marziale brasiliana che incorpora danza, musica e acrobazie. Questo connubio rende il suo moveset estremamente unico e dinamico, integrando moderni accorgimenti delle meccaniche di Street Fighter 6. Tra le sue nuove mosse troviamo il Rhino Horn, una serie di calci rapidi, e il Scratch Wheel, un potente calcio verso l’alto utile contro gli attacchi in salto.

Ad accompagnare Elena è il nuovo stage, Reniala Remains, che mostra le bellezze delle pianure africane al chiaro di luna, creando un’atmosfera unica per i duelli. I giocatori avranno la possibilità di sbloccare due outfit che mettono in risalto il suo stile: il primo presenta un design fresco e moderno, mentre il secondo è un’ode al suo look iconico delle serie precedenti.

Al lancio di Elena, Street Fighter 6 introdurrà una patch di bilanciamento importante che apporterà modifiche sostanziali ai 25 personaggi esistenti e alle meccaniche di gioco. Questo aggiornamento dimostra l’impegno di Capcom nel mantenere un’esperienza di gioco chiara e competitiva per i fan.

Disponibile anche su Nintendo Switch 2, la Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition offrirà modalità di gioco nuove di zecca come la Tabletop Mode, le battaglie giroscopiche e sfide di calorie, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Con l’inizio dei pre-ordini, questa edizione includerà tutti i personaggi e gli stage rilasciati negli Anni 1 e 2, per un totale di 26 combattenti.

Elena si aggiunge ad un cast già stellare, unendosi al malvagio M. Bison, al disinvolto Terry e alla focosa Mai, completando così l’Anno 2 di Street Fighter 6. Con la versione base di Street Fighter 6 ora in sconto su tutte le piattaforme, non c’è momento migliore per unirsi alla lotta e scoprire le nuove avventure che Capcom ha riservato per i suoi fan. Preparatevi ad immergervi nel ritmo della terra e nella splendida complessità della capoeira con Elena.