Elisa chiude il tour nei palasport: ultima data domani al PalaSele di Eboli

Domani sera Elisa salirà sul palco del PalaSele di Eboli per l'ultima tappa del suo tour nei palasport, evento attesissimo che conclude una serie di concerti accolti con entusiasmo dal pubblico e segnati da numerosi sold out.

Dopo il successo della data dello scorso novembre, che aveva segnato il ritorno della cantante friulana nei grandi spazi a sette anni dall'ultima volta, Elisa regalerà ai fan un live che raccoglie i brani più amati del suo repertorio, insieme a nuove sonorità studiate appositamente per la dimensione dei palasport.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, è stato pensato per offrire un contatto diretto e potente con il pubblico, grazie anche agli arrangiamenti inediti che rendono unica ogni esibizione.

Gli ultimi biglietti disponibili per partecipare allo show si potranno acquistare direttamente al botteghino del PalaSele, aperto dalle ore 17. L'ingresso generale sarà consentito a partire dalle 19 mentre il concerto inizierà alle 21.

Il concerto di Elisa è l'ultimo appuntamento della stagione live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele prima della pausa estiva. La musica a Eboli ripartirà venerdì 16 ottobre con La Notte di Certe Notti di Luciano Ligabue e con il doppio appuntamento con POOH 60 - La nostra storia martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. Aspettando altri annunci e il già attesissimo grande ritorno di Laura Pausini che con il IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 farà tappa a Eboli martedì 9 novembre 2027.

I biglietti per i prossimi spettacoli sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Tutti gli show in programma avranno inizio alle ore 21.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione degli spettacoli, sulle prevendite e sulle modalità di accesso, è possibile consultare i contatti e i canali ufficiali degli organizzatori.