Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Elli supera il milione di punti di ricarica: la rete Volkswagen si espande in tutta Europa

Published

Elli Mobility GmbH, società del Gruppo Volkswagen, ha raggiunto un nuovo traguardo significativo nella mobilità elettrica europea, superando il milione di punti di ricarica pubblici disponibili in 28 Paesi del continente. Con una crescita del 55% negli ultimi due anni, la rete di Elli si consolida come una delle più estese e interoperabili d’Europa, rafforzando il ruolo del Gruppo Volkswagen come protagonista della transizione verso la mobilità sostenibile.

L’espansione della rete non riguarda solo la quantità, ma anche la qualità delle infrastrutture. È stata infatti registrata una crescita particolarmente forte nel segmento della ricarica ad alta potenza (HPC), elemento chiave per agevolare viaggi a lunga distanza e ridurre i tempi di attesa durante la ricarica dei veicoli elettrici. Questo sviluppo permette agli utenti di accedere a una rete sempre più capillare e affidabile, rispondendo alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Elli, in qualità di controllata del Gruppo Volkswagen, gestisce oggi una delle più ampie reti pubbliche di ricarica interoperabili d’Europa. L’obiettivo dell’azienda è semplificare la vita degli automobilisti elettrici, offrendo un servizio integrato che consenta di ricaricare il proprio veicolo in modo intuitivo e senza barriere tra diversi operatori. Il superamento del milione di punti di ricarica rappresenta una tappa simbolica ma anche operativa, che conferma la solidità della strategia del Gruppo nel promuovere soluzioni di mobilità a zero emissioni.

Attraverso questa espansione, Elli non solo amplia la disponibilità di infrastrutture di ricarica, ma contribuisce a creare un ecosistema integrato dove la mobilità elettrica possa svilupparsi in maniera armoniosa tra i diversi mercati europei. La missione di Elli si inserisce pienamente nella visione del Gruppo Volkswagen di favorire una mobilità a basse emissioni, efficiente e interconnessa, rendendo l’auto elettrica una scelta quotidiana e conveniente per un numero crescente di utenti.

Questo nuovo traguardo rappresenta dunque un ulteriore passo verso un futuro più sostenibile, in cui la rete di ricarica europea diventa sempre più capillare, interconnessa e accessibile a tutti, sostenendo concretamente il percorso verso la completa elettrificazione della mobilità.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Tecnologia

Benessere digitale e qualità del sonno: come i monitor influenzano la nostra concentrazione

Motori

Alpine accelera verso il futuro: in arrivo la gamma più potente e innovativa di sempre

Società

Barilla e Dynamo Camp insieme per “Biscotti di Felicità”: un abbraccio che moltiplica il bene

Tecnologia

Toshiba Canvio Gaming: il regalo Hi-Tech perfetto per i papà che non smettono mai di giocare

Spettacolo

Jafar Panahi torna con “Un semplice incidente”: debutto in prima TV su Sky Cinema

Motori

Lexus porta a Milano “SPACE”: l’installazione immersiva che ridefinisce la mobilità di lusso

Giochi

Nintendo celebra il MAR10 Day 2026 con il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film

Spettacolo

La leggenda della musica brasiliana GILBERTO GIL torna in Italia dopo 3 anni con “GILBERTO GIL IN CONCERT”

Motori

Elli supera il milione di punti di ricarica: la rete Volkswagen si espande in tutta Europa

Spettacolo

FULMINACCI torna venerdì con il suo nuovo quarto disco “CALCINACCI”

Spettacolo

Marco Masini celebra la sua carriera con le ristampe in vinile di “Masini” e “La mia storia piano e voce”

Spettacolo

Hans Zimmer – Il ribelle di Hollywood: il genio delle colonne sonore raccontato in un documentario BBC

Motori

Renault Group lancia “futuREady”: una nuova era strategica per il futuro dell’automotive

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season ad alte prestazioni debutta in estate

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Spettacolo

Estate 2026, torna SalernoSounds: Frah Quintale il primo artista annunciato

Motori

Nuova Renault Clio conquista l’Italia: già 10.000 ordini dal lancio

Spettacolo

“Pechino Express – L’Estremo Oriente”: dal 12 marzo la nuova corsa targata Sky Original

Motori

Mercedes-Benz Italia e ACI-SARA: nasce il CLA Safety Hub per una nuova era di sicurezza stradale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida: Diva contesa” – la prima docu-serie originale italiana di HBO Max dal 3 aprile 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Alpine accelera verso il futuro: in arrivo la gamma più potente e innovativa di sempre

Alpine si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia con il lancio della gamma di prodotti più potente e tecnologicamente evoluta mai...

40 minuti ago

Motori

Lexus porta a Milano “SPACE”: l’installazione immersiva che ridefinisce la mobilità di lusso

Lexus si prepara a ridefinire il concetto stesso di spazio e mobilità con l’anteprima mondiale di “SPACE”, una nuova installazione immersiva ispirata alla Lexus...

1 ora ago

Motori

Renault Group lancia “futuREady”: una nuova era strategica per il futuro dell’automotive

Renault Group inaugura una nuova fase del proprio percorso con il lancio di “futuREady”, il piano strategico che segna l’inizio di una nuova era...

2 ore ago

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season ad alte prestazioni debutta in estate

Il marchio Vredestein presenta il nuovo Quatrac Pro 2, pneumatico all-season ultra-high-performance (UHP) progettato per offrire prestazioni superiori in ogni condizione. Il suo debutto...

3 ore ago