Elli supera il milione di punti di ricarica: la rete Volkswagen si espande in tutta Europa

Elli Mobility GmbH, società del Gruppo Volkswagen, ha raggiunto un nuovo traguardo significativo nella mobilità elettrica europea, superando il milione di punti di ricarica pubblici disponibili in 28 Paesi del continente. Con una crescita del 55% negli ultimi due anni, la rete di Elli si consolida come una delle più estese e interoperabili d’Europa, rafforzando il ruolo del Gruppo Volkswagen come protagonista della transizione verso la mobilità sostenibile.

L’espansione della rete non riguarda solo la quantità, ma anche la qualità delle infrastrutture. È stata infatti registrata una crescita particolarmente forte nel segmento della ricarica ad alta potenza (HPC), elemento chiave per agevolare viaggi a lunga distanza e ridurre i tempi di attesa durante la ricarica dei veicoli elettrici. Questo sviluppo permette agli utenti di accedere a una rete sempre più capillare e affidabile, rispondendo alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Elli, in qualità di controllata del Gruppo Volkswagen, gestisce oggi una delle più ampie reti pubbliche di ricarica interoperabili d’Europa. L’obiettivo dell’azienda è semplificare la vita degli automobilisti elettrici, offrendo un servizio integrato che consenta di ricaricare il proprio veicolo in modo intuitivo e senza barriere tra diversi operatori. Il superamento del milione di punti di ricarica rappresenta una tappa simbolica ma anche operativa, che conferma la solidità della strategia del Gruppo nel promuovere soluzioni di mobilità a zero emissioni.

Attraverso questa espansione, Elli non solo amplia la disponibilità di infrastrutture di ricarica, ma contribuisce a creare un ecosistema integrato dove la mobilità elettrica possa svilupparsi in maniera armoniosa tra i diversi mercati europei. La missione di Elli si inserisce pienamente nella visione del Gruppo Volkswagen di favorire una mobilità a basse emissioni, efficiente e interconnessa, rendendo l’auto elettrica una scelta quotidiana e conveniente per un numero crescente di utenti.

Questo nuovo traguardo rappresenta dunque un ulteriore passo verso un futuro più sostenibile, in cui la rete di ricarica europea diventa sempre più capillare, interconnessa e accessibile a tutti, sostenendo concretamente il percorso verso la completa elettrificazione della mobilità.