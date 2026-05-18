Yamaha Motor Europe nuovo fornitore ufficiale di Luna Rossa per l'America's Cup

Yamaha Motor Europe annuncia una collaborazione chiave con Luna Rossa, diventando fornitore ufficiale del celebre team italiano per la 38ª edizione dell'America's Cup prevista tra il 2026 e il 2027.



Questa partnership segna l'unione di due marchi internazionali accomunati da una profonda passione per le competizioni e dallo spirito di sfida che caratterizza il DNA Yamaha. L'anima di Yamaha è racchiusa nel principio Spirit of Challenge: la capacità e la determinazione nel dare il massimo in ogni fase della competizione, alimentando l'obiettivo condiviso di raggiungere l'eccellenza.



Yamaha fornirà alla flotta di supporto di Luna Rossa motori fuoribordo ad alte prestazioni, soluzioni di rigging integrate e sistemi di controllo completi, compreso il sofisticato Helm Master EX. La flotta sarà EmPowered by Yamaha e potrà contare sull'eccellenza tecnica dei propulsori XTO 450hp V8 montati su tre barche d'appoggio e sui motori V6 da 300 HP destinati ai battelli customizzati del programma AC40.



La collaborazione prenderà ufficialmente il via in occasione della prima regata preliminare in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio e continuerà fino alle fasi finali della prestigiosa America's Cup nell'estate 2027.



L'accordo si distingue per la fornitura di tecnologie d'avanguardia, con l'obiettivo di offrire prestazioni elevate e affidabilità ai massimi livelli mondiali della vela.



Il connubio tra Yamaha e Luna Rossa rappresenta il perfetto incontro tra tradizione, innovazione e aspirazione continua verso il successo internazionale.