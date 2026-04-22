Enrico Brignano porta in tour estivo e autunnale il nuovo spettacolo Bello di mamma!

Enrico Brignano annuncia il tour di Bello di mamma!, un one man show fra satira e memoria: debutto il 25 giugno a Bergamo e tappe nelle maggiori città italiane.

Enrico Brignano torna protagonista dell'estate italiana: il celebre attore romano annuncia il nuovo tour del one man show Bello di mamma!, un viaggio tra risate e riflessioni sulle contraddizioni della nostra epoca.

Dopo i successi nei palazzetti dello sport, lo spettacolo si rinnova per la stagione estiva e porterà Brignano nei principali teatri all'aperto del Paese dal 25 giugno al 5 settembre 2026. Le date includono tappe a Bergamo, San Benedetto del Tronto, Campobasso, Riccione, Sordevolo, Asti, Pistoia, Pisa, Cagliari, Sabaudia, Tagliacozzo, Santa Maria del Cedro, Apricena, San Pancrazio Salentino, Porto Recanati, Giulianova, Caserta, Forte dei Marmi, Mantova e Vigevano, per poi concludersi con un doppio appuntamento in autunno: dal 14 al 18 ottobre a Milano, al Teatro Arcimboldi, e dal 10 al 22 novembre a Roma, all'Auditorium Conciliazione.

Il cuore di Bello di mamma! è una riflessione sul nostro tempo, in cui paure, cambiamenti e fragilità si intrecciano alla ricerca di conforto nelle piccole certezze dell'infanzia. Brignano, autore dello spettacolo insieme a Graziano Cutrona, Manuela D'Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti, alterna satira e memoria, raccontando con ironia come la voce della madre e i ricordi d'infanzia siano rifugio dall'inquietudine dei tempi moderni.

Bello di mamma! affronta, con leggerezza e profondità insieme, temi attuali come le guerre, la tecnologia, l'intelligenza artificiale e le nuove forme di inclusione e transizione ecologica, trasformandoli in spunto per una comicità che non rinuncia alla tenerezza. La sfida dello spettacolo è anche quella di riscoprire un equilibrio emotivo grazie a una risata autentica, capace di mettere in ordine il caos contemporaneo.

Accompagnato da una formazione orchestrale di dieci elementi e due coriste, Brignano porta in scena un racconto personale che diventa collettivo, fatto di emozioni condivise, fragilità riconoscibili e un umorismo tipicamente italiano. Le musiche sono affidate ad Andrea Perrozzi, le scene a Marco Calzavara e il disegno luci a Marco Lucarelli, mentre i costumi sono curati da Paolo Marcati e la sartoria D'Inzillo Sweet Mode.

I biglietti per tutte le date sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati, con apertura delle prevendite per la data di Bergamo a partire dalle ore 10 di venerdì 24 aprile.

Con Bello di mamma!, l'estate (e l'autunno) si annunciano all'insegna del divertimento pungente di uno degli artisti più amati della comicità italiana, capace ancora una volta di riempire arene e teatri esclusivamente con la forza della parola e delle emozioni condivise.