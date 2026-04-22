Pechino Express 2026: la tappa più lunga tra prove estreme e nuovi colpi di scena

Pechino Express affronta la tappa più lunga: 804 km tra Nanjing e Dengfeng, con i temuti Sette Mostri e l'ingresso a sorpresa della coppia Le Zanzare.

La settima tappa di Pechino Express promette emozioni forti e difficoltà senza precedenti: il viaggio dalla città di Nanjing a Dengfeng, lungo ben 804 chilometri, rappresenterà la prova più dura di questa edizione ambientata in Estremo Oriente.

Giovedì 23 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i viaggiatori si troveranno davanti alla celebre sfida dei Sette Mostri, una delle prove più amate dal pubblico e più temute dai concorrenti. Sette specialità gastronomiche locali, molto lontane dai gusti occidentali, attendono i partecipanti, che dovranno affidarsi alla sorte per scoprire quale curiosa "merenda" li aspetta, giro dopo giro della ruota.

Alla partenza sono cinque le coppie rimaste in gara: Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le DJ), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper), e Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste). Ognuna di loro dovrà dare il massimo affrontando ostacoli fisici, culturali e psicologici, in una corsa che li porterà dal cuore storico della Cina fino alle impegnative scalinate di Dengfeng, passando per la tappa simbolica del Libro Rosso a Shouchunzhen.

La grande novità di questa puntata sarà l'ingresso in gara di una sesta coppia inedita e attesissima: Costantino della Gherardesca, il conduttore simbolo del programma, formerà con Giulia Salemi il duo delle "Le Zanzare", pronti a scompaginare gli equilibri degli altri team. L'arrivo di questa coppia introduce anche un temuto malus: la "Fariba Flag", ispirata alla madre di Giulia, Fariba, indimenticata concorrente del programma. Sarà proprio Giulia a portare con sé il malus di puntata coinvolgendo sua madre in questa ennesima avventura.

Come sempre, sarà la Busta Nera a decidere il destino degli avventurieri: eliminazione o possibilità di continuare la corsa, in palio c'è l'accesso all'ultima tappa cinese e la conquista dei boarding pass per il Giappone, ultima meta di questo viaggio straordinario. Chi riuscirà a resistere fino alla fine e conquistare il titolo di migliori viaggiatori di Pechino Express?

Il programma, sempre disponibile anche on demand e su Sky Go, continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso tra sorprese, colpi di scena e spettacolo puro.