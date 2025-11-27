“F1: Il film” sta per arrivare su Apple TV

Il rombo dei motori e l’adrenalina del paddock della Formula 1 sono pronti a invadere gli schermi di Apple TV. “F1: Il film”, la pellicola sportiva con il più alto incasso di sempre, con protagonista Brad Pitt e diretta da Joseph Kosinski, approda in streaming il 12 dicembre, dopo una corsa trionfale nei cinema di tutto il mondo. Da oggi il film è disponibile in anteprima per la stampa nella screening room di Apple TV.

La produzione, che mescola azione ad altissimi regimi e introspezione umana, racconta l’universo della Formula 1 da una prospettiva inedita. APXGP, infatti, non è soltanto una scuderia di fantasia, ma un vero e proprio simbolo narrativo: un modo per osservare il paddock e la competizione attraverso lo sguardo di chi cerca un posto tra i giganti. Come spiegato nella presentazione, “APXGP non è soltanto un espediente narrativo: è una entità culturale, un modo per raccontare il paddock da una prospettiva di outsider, una lente attraverso cui osservare il rapporto tra tecnologia, umanità e velocità contemporanea.”

Il realismo del progetto è garantito da un lavoro di ricostruzione eccezionale. “La monoposto nasce nei veri box della Formula 1, dove tecnici e ingegneri lavorano alla fusione tra eleganza formale e linguaggio iper-tecnologico per dare vita alle vetture della F1 moderna.” Un’attenzione al dettaglio che trasforma lo sport più veloce del mondo in una metafora della nostra epoca, dove la perfezione meccanica incontra la fragilità umana.

Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1 e uno dei talenti più luminosi degli anni ’90, la cui carriera è stata bruscamente interrotta da un drammatico incidente in pista. Trent’anni dopo, Sonny viene richiamato al volante, affrontando il peso del passato e la sfida di un nuovo inizio.

Al suo fianco Damson Idris veste i panni di Joshua Pearce, giovane promessa dal temperamento impetuoso e dal talento puro. “Il predestinato che non sa di essere parte di un team. Giovane, brillante, nervoso, confonde la velocità con l’identità. La sua relazione con Sonny è competitiva, tesa, ma proprio in quella tensione matura la sua crescita.”

“F1: Il film” unisce spettacolarità e introspezione, alternando l’adrenalina della pista al racconto umano dei protagonisti. Il risultato è una celebrazione del coraggio, della tecnologia e dello spirito di squadra. Con immagini girate nei veri Gran Premi e un cast stellare, la pellicola promette di conquistare non solo gli appassionati di motori, ma anche chi cerca nel cinema storie di redenzione e riscatto.

La bandiera a scacchi è pronta a sventolare. Dal 12 dicembre, “F1: Il film” sarà disponibile su Apple TV, per portare ogni spettatore al centro della corsa più emozionante dell’anno.