Fabio Caressa annuncia la terza stagione di Money Road: il ritorno su Sky e NOW

Fabio Caressa conferma la terza stagione di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Nuovi viaggiatori e nuove sfide in arrivo prossimamente su Sky e NOW.

Ne avete lette tante, e quindi è giusto che vi dia una spiegazione: così Caressa si rivolge direttamente al pubblico nella clip diffusa oggi, affrontando le indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi mesi sul futuro del programma.

Prodotto da Blu Yazmine, Money Road torna su Sky e in streaming su NOW con una formula che pone i protagonisti davanti a scelte difficili in situazioni estreme. Caressa sottolinea: Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte, anche se sono difficili. Quando sei di fronte a un bivio sai cosa perdi ma non sai cosa troverai. Io ho provato a resistere… ma di fronte a certe tentazioni come fai? La voglia di riaprire un nuovo campo base è troppo forte, così come la curiosità di scoprire se i nuovi viaggiatori premieranno l'individualità o lo spirito di gruppo nelle prove che li aspettano.

I casting per la nuova edizione sono già aperti, tutti gli interessati possono trovare le informazioni necessarie sul sito bluyazmine.it/moneyroad. La terza stagione si preannuncia ancora più coinvolgente, tra sfide inedite e dinamiche sempre più complesse, con Caressa pronto a raccontare ogni passo dei protagonisti.

L'attesa per i nuovi episodi cresce tra i fan dello spettacolo, che hanno già contribuito a rendere Money Road uno dei format di maggiore successo degli ultimi anni. L'appuntamento è fissato: presto su Sky e in streaming su NOW tornerà uno degli show più amati dal pubblico italiano.