Fabio Caressa annuncia la terza stagione di Money Road: il ritorno su Sky e NOW

Prodotto da Blu Yazmine, Money Road torna su Sky e in streaming su NOW con una formula che pone i protagonisti davanti a scelte difficili in situazioni estreme. Caressa sottolinea: Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte, anche se sono difficili. Quando sei di fronte a un bivio sai cosa perdi ma non sai cosa troverai. Io ho provato a resistere… ma di fronte a certe tentazioni come fai? La voglia di riaprire un nuovo campo base è troppo forte, così come la curiosità di scoprire se i nuovi viaggiatori premieranno l'individualità o lo spirito di gruppo nelle prove che li aspettano.
I casting per la nuova edizione sono già aperti, tutti gli interessati possono trovare le informazioni necessarie sul sito bluyazmine.it/moneyroad. La terza stagione si preannuncia ancora più coinvolgente, tra sfide inedite e dinamiche sempre più complesse, con Caressa pronto a raccontare ogni passo dei protagonisti.
L'attesa per i nuovi episodi cresce tra i fan dello spettacolo, che hanno già contribuito a rendere Money Road uno dei format di maggiore successo degli ultimi anni. L'appuntamento è fissato: presto su Sky e in streaming su NOW tornerà uno degli show più amati dal pubblico italiano.
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