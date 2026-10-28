Mario Biondi torna live: il 31 ottobre una Live Room Session esclusiva e nuovo tour

La vera musica dal vivo torna protagonista grazie a Mario Biondi, che sabato 31 ottobre alle 18.30 regalerà al pubblico una speciale Live Room Session in diretta dai suoi canali social, trasmessa dalla Beyond's House a Parma. L'artista presenterà dal vivo il nuovo album Two Entities, appena pubblicato in digitale, CD e vinile per Sony Music Italy, e darà il via con questo appuntamento esclusivo al suo imminente tour nei teatri italiani, che inizierà il 1 novembre da Trento.

Le Live Room Sessions sono performance uniche, amate e diffuse a livello internazionale grazie a grandi player come BBC e NPR Music. Un formato che mescola la qualità di una sessione di studio con la spontaneità e la magia del live, arricchito da improvvisazione e arrangiamenti originali in un'atmosfera intima e coinvolgente. Mario Biondi, con la sua voce inconfondibile e una carriera resa unica da contaminazioni soul, jazz e funk, rappresenta perfettamente questo spirito di autenticità.

Insieme a lui per questa sessione esclusiva ci saranno Massimo Greco (direzione musicale e pianoforte), David Florio (chitarra, percussioni, flauto traverso e chitarra classica), David Haynes (batteria), Giovanni Cutello (sassofono), Matteo Cutello (tromba), Federico Malaman (basso e contrabbasso), Riccardo Piparo (DJ e produttore) e le coriste Giorgia Maria Indelicato, Celeste Salzillo e Maria Francesca Ventura. L'evento offrirà una qualità audio e video professionale ma in un contesto dal sapore domestico e diretto.

Il nuovo album Two Entities celebra vent'anni di carriera di Biondi, segnando un anniversario importante dallo storico debutto con Handful of Soul. Prodotto tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, vede la partecipazione di nomi eccellenti del soul e del jazz internazionale come Antonio Faraò, Leee John, Till Brönner, John Patitucci, Harvey Mason e tanti altri, con la collaborazione del producer Riccardo Piparo e il singolo in radio Cocktail Blue, scritto dal cantautore siciliano.

L'artista sarà poi impegnato con il tour teatrale nelle principali città d'Italia, accompagnato da una band di grandi musicisti tra cui il già citato Massimo Greco, David Florio, David Haynes, Giovanni Cutello, Matteo Cutello e Ameen Saleem Sultan. Di seguito le date annunciate fino a dicembre: Trento, Parma, Venezia, Verona, Pescara, Lecce, Reggio Calabria, Palermo, Genova, Cagliari, Sassari, Padova, Milano, Roma, Assisi e Varese. Sono inoltre previste tappe internazionali, tra cui il Cervantes Jazz Festival a Malaga e la Fiera del Libro di Guadalajara in Messico.

Mario Biondi riceverà domenica 8 novembre il Premio Pierangelo Bertoli "Per dirti t'amo" per la carriera, un riconoscimento che si aggiunge ai tanti successi di un artista che ha calcato i più importanti palcoscenici mondiali, collaborando nel tempo con Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Chaka Khan, Burt Bacharach, Al Jarreau, Sarah Jane Morris, Pino Daniele, Ornella Vanoni, Pooh, Renato Zero, Il Volo e molti altri.



Il mondo musicale di Mario Biondi si nutre da sempre dell'energia del palcoscenico, del dialogo con grandi strumentisti e di quella capacità di improvvisare e reinventare ogni brano che rende ogni concerto un'esperienza diversa.

L'esperienza della Live Room Session e il nuovo tour porteranno ancora una volta la voce e la classe di Biondi tra i protagonisti indiscussi della scena musicale italiana e internazionale.