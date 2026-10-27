Francesca Michielin annuncia Magia Bianca, Magia Nera e un tour teatrale nei principali teatri italiani

Francesca Michielin torna sulla scena musicale con un nuovo ambizioso progetto: Magia Bianca, Magia Nera, in uscita venerdì 30 ottobre per Columbia Records / Sony Music Italy e già disponibile in preorder. Si tratta del secondo capitolo dell'evolving project che l'artista ha avviato a giugno con Magia Bianca, ora completato da Magia Nera e arricchito da sei brani inediti, oltre al nuovo esclusivo digitale L'ultimo sabba.

The concept dell'album si fonda su un viaggio musicale che intreccia mito, immaginario stregonesco e leggende medievali, affrontando la dualità tra luce e oscurità come spazio di consapevolezza, liberazione personale e trasformazione. Guida narrativa sono sei figure femminili - archetipi di paure, fragilità e ruoli imposti - che ispirano la ricerca di un'autenticità profonda. Musicalmente, i nuovi brani spingono verso sonorità più oscure, accostando influenze dungeon synth, radici metal e atmosfere dark ambient.

Apre la tracklist Viriditas, brano ispirato alla mistica Hildegard von Bingen e alle sue evocazioni di "forza vitale verde". In un'atmosfera medieval metal resa ancora più visionaria dal testo di Buffy Sainte-Marie, una ragazza prigioniera delle sue ansie trova la forza di abbracciare la magia della vita. Segue La mia ragazza, con riff di chitarra in stile The Cure, richiami dark wave anni '80 e un immaginario queer che rivisita la tragica storia di Katherina Hetzeldorfer, vittima di discriminazione e persecuzione ai tempi della caccia alle streghe.

Hexoria è il racconto di una donna magica che sfida i ruoli tradizionali, evocando il culto di Ecate e il tema dell'esilio, mentre Danza Macabra trasporta l'ascoltatore in un cimitero popolato da scheletri danzanti con sonorità pop e citazioni di Kesha, Lady Gaga e Thriller; la voce di Emanuela Pacotto interpreta la strega di Faust di Goethe, intensificando il legame con la magia nera.

In Esperienza Estatica, la protagonista dialoga con un bardo, vivendo un viaggio onirico, mistico e trasgressivo, influenzato dalle figure di Brigid e dalle suggestioni fantasy di film come Labyrinth e La storia infinita. Il disco si chiude con Una spada nella roccia, unica ballad che reinterpreta il mito di Excalibur e invita a lasciar cadere ruoli e corazze per accedere a una nuova autenticità, fatta di gentilezza e umanità.

L'album, che include anche Magia Bianca, Magia Nera, è composto da quindici tracce e segna una svolta rispetto ai lavori precedenti. L'oscurità non viene raccontata come qualcosa da combattere, ma come uno spazio necessario da attraversare per comprendere e valorizzare le proprie fragilità.

A novembre 2026, Francesca Michielin porterà l'intero universo di Magia Bianca, Magia Nera dal vivo nei teatri italiani con un tour che si preannuncia scenografico e immersivo. Ogni spettacolo sarà diviso in otto atti, un viaggio simbolico dall'ombra verso la luce tra archetipi, coreografie, artigianato scenico e costumi evocativi. Accanto ai nuovi brani, il repertorio storico della cantautrice verrà rivisitato per dialogare con le sonorità oscure del progetto. Sul palco, le musiciste saranno accompagnate da due performer, in uno spazio pensato per esaltare le potenzialità espressive della dimensione teatrale.

Il tour partirà l'8 novembre 2026 da Trento, passando per Venezia, Torino, Ancona, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Padova, Roma, Milano e Napoli. I biglietti sono disponibili sui canali ufficiali e nei punti vendita autorizzati. L'organizzazione raccomanda di evitare acquisti tramite circuiti non accreditati.







