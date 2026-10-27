Carolina Bongiovanni lancia il singolo A.D.A.G.: un inno alla gentilezza quotidiana

Dal 30 ottobre arriva in radio e sulle piattaforme digitali A.D.A.G., il nuovo singolo della giovane cantautrice ligure Carolina Bongiovanni, che trasforma la gentilezza in una vera e propria rivoluzione musicale.

Il titolo, acronimo di "atto di amore gratuito", nasce dal desiderio di offrire una rilettura positiva del celebre slogan ACAB e si fa portavoce di un messaggio di speranza: scegliere l'altruismo e la cura per gli altri può davvero cambiare il mondo. Il brano si rivolge a tutti coloro che, anche attraverso piccoli gesti come un sorriso o una parola gentile, rendono speciale la giornata di chi li circonda.

C'è chi dice che il mondo stia andando a rotoli e c'è chi sceglie di renderlo migliore ogni giorno con un piccolo gesto: un sorriso a uno sconosciuto, una porta aperta, una battuta che ti cambia la giornata. Questo è il mio personale "grazie" a tutte queste persone, grazie alle quali il mondo sta in piedi, racconta Carolina Bongiovanni.

Musicalmente A.D.A.G. alterna strofe intime e leggere a un ritornello corale, capace di valorizzare il messaggio di gratitudine che la giovane artista vuole trasmettere, trasformando ogni ascolto in un momento di condivisione e gioia collettiva.

Carolina Bongiovanni è una cantautrice di 26 anni originaria della Liguria. Ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni a 14 anni e ha arricchito il suo percorso formativo presso la scuola Jeunesse Lumière di Firenze. Nel 2023 esordisce con l'album 18 e lode, prodotto da Emanuele Dabbono, collaboratore tra gli altri di Tiziano Ferro e Alfa. Nel corso della sua carriera si è distinta, vincendo nel 2025 il premio come Miglior Nuovo Artista Italiano ai Catholic Music Awards e suonando davanti a diecimila persone in Piazza Maggiore a Bologna nell'ottobre 2026.

Le canzoni di Carolina si caratterizzano per sonorità delicate e testi autobiografici, incentrati sulla quotidianità, gli affetti e i piccoli gesti d'amore che segnano la vita di tutti i giorni: un viaggio insieme a una persona amata, la nascita di un figlio, la perdita di qualcuno caro, la costruzione di una famiglia e di una casa. Al centro della sua produzione musicale c'è sempre la ricerca della bellezza nelle piccole cose e il valore dei legami autentici, raccontati con uno sguardo intimo.

Con A.D.A.G., Carolina Bongiovanni si fa portavoce di una generazione che crede nella scelta del bene e nella potenza delle azioni quotidiane, offrendo una colonna sonora fresca e positiva alla gentilezza.