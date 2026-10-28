Ritorna su DMAX Mr. Oro - Tutto ha un Prezzo: nuove storie e trattative sorprendenti

Dal 29 ottobre su DMAX la seconda stagione di Mr. Oro - Tutto ha un Prezzo: nuove vicende, clienti e trattative nei compro oro tra Milano e Torino.

Mr. Oro - Tutto ha un Prezzo torna in prima TV assoluta su DMAX canale 52 a partire da giovedì 29 ottobre alle 21:25. Dopo il grande successo della prima stagione, il giovane imprenditore milanese riapre le porte dei suoi negozi e accoglie nuovi clienti, offrendo uno sguardo autentico sul mondo dei compro oro tra affari, umanità e sorprese imprevedibili.

La serie cattura l'essenza di un ambiente in cui ogni oggetto nasconde non solo un valore economico, ma anche una storia unica. In questi luoghi, dove l'oro resta simbolo di ricchezza e possibilità, si intrecciano destini di chi ha bisogno di liquidità immediata e di chi deve dire addio a gioielli ed eredità di famiglia. Ogni vendita porta con sé emozioni diverse e spesso le trattative si trasformano in veri e propri incontri umani pieni di aspettative e talvolta anche tensioni.

Protagonista indiscusso resta Mr. Oro, il carismatico imprenditore seguito costantemente dalla storica collaboratrice Loredana. Lo spettatore vive le sue intense giornate fatte di valutazioni, discussioni con clienti e risoluzione di piccoli e grandi problemi quotidiani. Le storie dei clienti si rivelano sorprendenti: c'è chi entra nel negozio con la speranza di ottenere una cifra precisa, chi tenta di spuntare una valutazione migliore e chi, al contrario, si lascia andare a reazioni inaspettate davanti a offerte lontane dalle proprie aspettative.

In un'epoca in cui l'oro continua a rappresentare un bene prezioso e il suo valore sul mercato può trasformare gioielli, ricordi ed eredità in importanti somme di denaro, i negozi di compro oro diventano ancora una volta crocevia di umanità, tra affari, necessità, aspettative e rischi imprenditoriali.

La forza del programma risiede nella professionalità e nell'empatia di Mr. Oro, sempre pronto ad ascoltare e comprendere motivazioni e fragilità delle persone che si affidano a lui. Le sue doti di intuito, attenzione e intuito fanno del mestiere del compro oro qualcosa di molto più complesso di una semplice transazione economica.

La nuova stagione promette venti episodi da trenta minuti ciascuno, offrendo una panoramica ancora più vasta su un universo che vede l'oro intrecciarsi con il vissuto delle persone comuni. Il format unisce realtà e narrazione, mostrando come dietro il metallo più prezioso al mondo ci siano storie di speranza, difficoltà e piccole grandi rivincite umane.

Mr. Oro - Tutto ha un Prezzo è una produzione GiUMa. DMAX è visibile sul canale 52 del Digitale Terrestre e canale 28 su Tivùsat. Tutta la serie sarà disponibile anche on demand su discovery+.