Ditonellapiaga e TonyPitony insieme per l'album di Natale "Natale con Ditony"

Ditonellapiaga e TonyPitony pubblicano il joint album natalizio Natale con Ditony, in digitale dal 20 novembre e in versione fisica dal 4 dicembre.

Arriva "Natale con Ditony", il joint album natalizio nato dalla collaborazione tra Ditonellapiaga e TonyPitony, in uscita il 20 novembre in digitale e dal 4 dicembre in versione fisica per BMG/TOSC. I fan potranno scegliere tra diversi formati: CD, vinile deluxe verde traslucido e vinile deluxe rosso marmorizzato. Inoltre, in esclusiva su oggettony è disponibile un'edizione speciale contenente il LP Deluxe rosso marmorizzato e le Ditony Xmas Balls.

Ditonellapiaga, nome d'arte di Margherita Carducci, si conferma una delle cantautrici più versatili della nuova scena italiana. Dopo l'esordio folgorante con Camouflage, premiato con la Targa Tenco per la miglior opera prima, ha consolidato la propria cifra stilistica con FLASH. Nel 2026 è tornata a sorprendere sul palco di Sanremo con Che fastidio! aggiudicandosi il terzo posto e conquistando il disco di platino. Il suo ultimo lavoro, Miss Italia, prosegue la sua personale esplorazione musicale, mentre il singolo Businessman conferma lo sguardo ironico sulle contraddizioni della contemporaneità. Concluso un tour estivo di successo, Ditonellapiaga torna dal vivo con due appuntamenti imperdibili: il 27 novembre all'Atlantico di Roma, già sold out, e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

TonyPitony si distingue come uno dei progetti più innovativi e riconosciuti dell'attuale panorama musicale italiano. Con oltre 160 milioni di streaming su Spotify nell'ultimo anno, ha saputo unire provocazione, ironia e un'identità artistica inconfondibile. Il suo album TONYPITONY, certificato disco d'oro e arrivato nella Top 10 FIMI, così come il singolo DONNE RICCHE (Acoustic Version), disco di platino, hanno consolidato la sua popolarità. Non meno importante è la dimensione live: il tour italiano ed europeo ha raggiunto importanti traguardi in termini di pubblico, con oltre 220.000 biglietti venduti nel 2026 e la partecipazione da headliner agli I-Days Milano Coca-Cola.

Il progetto "Natale con Ditony" arricchisce l'offerta musicale natalizia italiana con una collaborazione inedita e attesa. Gli ultimi mesi hanno visto i due artisti impegnati anche su altri fronti: TonyPitony ha pubblicato nuovi singoli tra cui L'AMMOR con Tommy Cash e CADILLAC con Guè e Shablo, e nel 2027 uscirà IL FILMONY, il suo primo film come protagonista e autore delle musiche.



