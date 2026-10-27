Scuola per guerrieri coraggiosi: trailer e data per il film con Chris Pratt su Apple TV

Il trailer di Scuola per guerrieri coraggiosi, nuovo film Apple Original con Chris Pratt e Linda Cardellini, è stato finalmente svelato. L'attesa pellicola sarà disponibile dal 25 novembre su Apple TV.

Tratto dal bestseller omonimo dell'ex Navy SEAL Jocko Willink, il film è diretto da McG, già regista di blockbusters come Charlie's Angels e Terminator Salvation, e sceneggiato da Will Staples.

La storia segue Marc, interpretato da Jude Hill, un ragazzo delle medie intelligente ma vittima di bullismo e perennemente insicuro. Tutto cambia quando lo zio Jake, ruolo affidato a Chris Pratt, Navy SEAL decorato e reduce da un infortunio, decide di trasferirsi per un'estate a casa di Marc e sua madre Sarah, interpretata da Linda Cardellini.

Jake, per sostenere Marc, avvia l'ambizioso programma Operazione Warrior Kid, ispirato al suo addestramento militare, con lo scopo di insegnare al nipote il vero significato del coraggio, più che il combattimento fisico. Il percorso che affrontano insieme diventa una duplice avventura verso la crescita, per entrambi un'occasione di affrontare le proprie paure e i demoni interiori.

Il cast include, oltre a Chris Pratt, Jude Hill e Linda Cardellini, Ava Torres, Levi McConaughey, Darien Sills-Evans, Carl McDowell e Parker Young. Tra i produttori figurano David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, lo stesso McG, Mary Viola, Chris Pratt e l'autore del romanzo Jocko Willink.

Ogni ragazzo ha bisogno di qualcuno che stia dalla sua parte è il messaggio cardine del film, una storia di formazione che punta a mostrare come la forza interiore e la fiducia in sé stessi possano essere le armi più potenti per superare le difficoltà della vita.

Apple TV si conferma così uno dei leader mondiali nello streaming di contenuti originali, con un catalogo in rapida crescita di produzioni premiate e apprezzate dal pubblico e dalla critica. Dal debutto nel 2019, Apple TV ha conquistato il pubblico con serie e film vincitori di Emmy e Oscar, tra cui Ted Lasso, CODA e numerosi altri titoli di successo. Il servizio è disponibile in oltre cento paesi e su tutte le principali piattaforme, con una prova gratuita di sette giorni e offerte speciali per chi acquista dispositivi Apple.

Scuola per guerrieri coraggiosi si preannuncia come un film toccante capace di coinvolgere famiglie e giovani spettatori, pronto a lasciare il segno tra le novità cinematografiche dell'autunno.