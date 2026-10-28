Hyundai entra nella top 30 dei brand globali e conquista il 4° posto tra i marchi auto

Hyundai consolida la sua posizione tra i leader globali, raggiungendo il 29° posto nella classifica Best Global Brands 2026 di Interbrand e salendo al 4° posto fra i brand automobilistici mondiali. Il valore del marchio è arrivato a 25 miliardi di dollari, segnando una crescita del 2% e il 17° anno consecutivo di incremento.



Numerosi riconoscimenti internazionali testimoniano la forza della casa sudcoreana: Hyundai Palisade è stata eletta 2026 North American Utility Vehicle of the Year, mentre la nuova IONIQ 9 ha ottenuto premi per sicurezza e design da istituzioni come IIHS, Euro NCAP e WWCOTY.



Il brand non si distingue solo per le auto: Atlas, sviluppato dalla controllata Boston Dynamics, è stato premiato come Best Robot ai CNET Group Best of CES 2026, a conferma dei progressi di Hyundai nell'intelligenza artificiale fisica e nella robotica. Il Gruppo prosegue inoltre l'espansione nel settore dei veicoli intelligenti con una strategia focalizzata sulla Physical AI e i Software-Defined Vehicles, sviluppando soluzioni con partner come NVIDIA e investendo in robotica applicata alla produzione.



Le vendite di veicoli elettrificati Hyundai hanno raggiunto nuovi record: nel 2025 sono state immatricolate oltre 961.000 unità a livello globale, di cui 275.669 elettriche e 634.990 ibride, con una crescita del 27%. Nel primo trimestre 2026 le vendite globali di modelli elettrificati sono aumentate del 14,2% rispetto all'anno precedente, rappresentando circa il 25% del totale venduto.



Il futuro della mobilità è al centro della strategia industriale grazie a progetti avanzati come la guida autonoma tramite Motional, che ha lanciato un innovativo servizio di robotaxi a Las Vegas su base IONIQ 5, e lo sviluppo di soluzioni software come Pleos Connect, pensate per equipaggiare circa 20 milioni di veicoli entro il 2030.



L'impegno globale di Hyundai si riflette anche nelle partnership sportive. Il brand ha fornito la flotta ufficiale più ampia di sempre per la FIFA World Cup 2026, accompagnando l'evento con la campagna Next Starts Now. Altre collaborazioni includono la Premier Partnership con l'ICC per il cricket e la continuità nella sponsorizzazione della CONMEBOL Libertadores.



La creatività nel marketing culturale di Hyundai è stata premiata con ben due Grand Prix consecutivi al Cannes Lions grazie alle campagne Coquí Alarmed nel 2026 e Night Fishing nel 2025. Numerosi premi sono arrivati anche per l'impegno nelle iniziative di responsabilità sociale.



Secondo Interbrand, la crescita del valore Hyundai deriva dalla solidità dei risultati nell'elettrificazione, dalla capacità di instaurare fiducia nei clienti e da un'offerta sempre più rilevante, anche sul fronte delle tecnologie più evolute. "I diciassette anni consecutivi di crescita del valore del Brand sono il risultato della fiducia dei clienti che hanno scelto Hyundai e dell'impegno dei nostri team e dei concessionari che ogni giorno contribuiscono a conquistarla. Il quarto posto raggiunto tra i brand automobilistici riflette sia la forza della nostra gamma attuale, sia il valore delle tecnologie su cui stiamo costruendo il futuro, dai Software-Defined Vehicles all'intelligenza artificiale fisica", ha dichiarato José Muñoz, President e CEO di Hyundai.





