Paolo Jannacci porta a Roma il nuovo album Scimmie ovunque con Jannacci Arrenditi!

Paolo Jannacci sarà protagonista di un atteso concerto a Roma martedì 3 novembre, nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L'artista torna sul palco con lo spettacolo Jannacci Arrenditi! La città ascolta, prodotto da Bubba Music, accompagnato dalla sua storica band composta da Stefano Bagnoli (batteria e percussioni), Marco Ricci (basso elettrico) e Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori).



L'evento segna una tappa importante nella carriera di Jannacci: per la prima volta saranno proposti live i brani tratti dal nuovo album di inediti Scimmie ovunque, disponibile in formato vinile e digitale. Nello spettacolo non mancheranno omaggi ai grandi del cantautorato italiano come Paolo Conte, Luigi Tenco ed Enzo Jannacci, insieme a nuovi racconti scritti in collaborazione con Paolo Re.



Scimmie ovunque rappresenta il ritorno di Paolo Jannacci con un progetto pop-cantautorale, fedele all'eredità paterna ma dal respiro moderno. L'album raccoglie undici tracce caratterizzate da testi ironici e poetici, melodie immediate e groove coinvolgente. Il viaggio si snoda tra storie quotidiane, critica sociale, sentimenti e la tipica ironia empatica dell'artista.



Nel disco trovano spazio temi di grande attualità come il femminicidio, le morti sul lavoro e il politicamente corretto, senza trascurare storie d'amore e una dedica intensa al padre Enzo. Per raggiungere un risultato puoi metterci tanto o poco tempo ma il succo è che ti devi sentire in armonia con le storie che racconti e come le racconti. Io ci ho messo sei anni per tornare ad abbracciare tutti con le mie storie e la mia musica - afferma Paolo Jannacci - In Scimmie ovunque ogni scimmia rappresenta il mio riflesso e le mie debolezze di essere umano, ma spesso un racconto diventa catarsi e può essere uno stimolo per migliorarsi, specialmente per chi è più intelligente di me. Scimmie ovunque perché bisogna anche ridere, sorridere dei guai e prendersi in giro.



L'album è impreziosito da una cover di Due gelati di Enzo Jannacci e vede collaborazioni con Elio, per il brano Politically topless, e con Stefano Massini ne L'uomo nel lampo, presentato anche a Sanremo 2024. La tracklist si sviluppa tra canzoni che alternano ironia e riflessione, confermando Jannacci come uno degli interpreti più sensibili e poliedrici del panorama musicale italiano.



Figlio d'arte, Paolo Jannacci ha saputo costruire negli anni un percorso musicale originale, tra jazz, pop e canzone d'autore. Dal debutto come musicista professionista alla collaborazione con grandi nomi come Dario Fo, Paolo Conte, Ornella Vanoni e J-Ax, la sua carriera è segnata da successi discografici, colonne sonore e partecipazioni prestigiose, tra cui il Festival di Sanremo.



L'appuntamento di Roma è una rara occasione per ascoltare dal vivo nuove storie, emozioni e ironia firmate Jannacci, tra passato e presente della grande canzone italiana.